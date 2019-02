Čína jako novodobý Hollywood? Pomoct ji k tomu může první sci-fi trhák

PEKING/PRAHA Začátek čínského nového roku znamenal zásadní zlom pro filmový byznys v Čínské lidové republice. Ve stejný den, kdy Číňané slavili přicházející rok prasete, tedy 5. února, si mohli zajít na nový sci-fi trhák s názvem The Wandering Earth. Ten zřejmě odstartoval novou éru čínské kinematografie.

Film natočený podle knížní předlohy během prvního týdne jenom v čínských kinech vydělal 349 milionů dolarů (přes 7,9 miliard korun). Větších tržeb v Říši středu dosáhl za tak krátkou dobu pouze film Star Wars: Síla se probouzí, který dosáhl částky 390 milionů dolarů (téměř 8,9 miliard korun). Snímek The Wandering Earth tak má potenciál, aby rovnocenně soupeřil s Hollywoodem.

V novodobé historii čínské kinematografie dosud v žádném snímku nebyla zničena města jako Peking a Šanghaj. Diváci v komunistické zemi se poprvé přenesli do smyšleného světa, který se pomalu řítí do záhuby. Z reakcí samotných návštěvníků kin je vidět úžas nad přelomovým dílem. „Nečekal jsem, že Čína může natočit tak rozsáhlý sci-fi film,“ uvedl jeden z uživatelů na čínském webu Douban.com, kde lidé hodnotí filmy.



Sci-fi umí i v Číně

Film vypráví příběh čínských astronautů, kteří se snaží zachránit Zemi před „umírajícím“ a expandujícím Sluncem. Lidé se schovávají v podzemí a čekají na spásu. „Rok 2019 si můžeme zapamatovat jako rok nula pro čínské science-fiction trháky. Není to pouze o jednom úspěšném filmu, ale o vzniku několika dalších snímků,“ uvedl pro státní web China.org.cn Frant Gwo, režisér filmu The Wandering Earth.



V letošním roce mají mít totiž premiéru i další snímky z Čínské lidové republiky. Například film s názvem Shanghai Fortress, který pojednává o invazi mimozemšťanů a také Pathfinder sledující cestu vesmírné lodi, která ztroskotá na pusté planetě.



Podle deníku The Guardian se dá očekávat, že filmový trh v Číně předstihne USA a do roku 2022 bude největším na světě. Tvůrci filmů tuto předpověď nesmí přehlížet. V první čtvrtině loňského roku například v Číně zaznamenaly lepší debut než v USA filmy Ready Player One a Pacific Rim.



I přes velkou oblibu sci-fi snímků čínská filmová studia dosud do tohoto žánru neinvestovala. Podle autora knižní předlohy nového filmu je rozdíl mezi Amerikou a Čínou zejména v důvěře. „Budování důvěry mezi producenty, investory a diváky je tou největší výzvou,“ řekl pro veřejnoprávní televizi CCTV Liou Cch’-sin. „Málo lidí má víru v čínský sci-fi film,“ dodal. The Wandering Earth si důvěru očividně u diváků vybudoval, jeho tržby totiž v Číně momentálně převyšují 420 milionů dolarů (přes 9,6 miliard korun).