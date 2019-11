Čína spustila 5G sítě v padesáti městech, chce být světovým lídrem. Vzbudila zájem desítek milionů obyvatel

PRAHA Čínští mobilní operátoři nabízejí od pátku svým zákazníkům nové tarify, které umožňují využívat služeb 5G sítí. Největší čínský operátor China Mobile spustil sítě v 50 městech, včetně metropolí, jako jsou Peking, Šanghaj a Šen-čen. Zájem o služby už před jejich spuštěním projevilo asi deset milionů uživatelů. Ceny tarifů začínají na 128 jüanech (416 korun) za měsíc a nejdražší tarify pro nejnáročnější zákazníky stojí 588 jüanů (1911 korun) měsíčně.

Pokrytí 5G sítěmi i jejich využívání by se mělo v Číně podle aktuálních předpokladů rychle rozšiřovat. Do konce tohoto roku má být v celé zemi spuštěno přes 130 tisíc základnových stanic 5G sítí. Jen pro porovnání, třeba v České republice je dohromady přes 16 tisíc základnových stanic všech operátorů a typů mobilních sítí. Čínské 5G pokrytí by se tak mělo rychle stát nejrozsáhlejším na světě. Čína tak předběhne i země, které už 5G zavedly, jako například USA nebo průkopnickou Jižní Koreu.



Americké sankce nevadí

Čínští operátoři nasazení 5G urychlili, podle původních plánů měly být sítě spuštěny až příští rok. K urychlení ovšem došlo především z toho důvodu, že Čína chce ukázat, jakou je technologickou velmocí.

Svou roli také hrají aktuální americké sankce vůči společnosti Huawei, ta se tak více spoléhá na domácí trh a opět dokládá svou technologickou převahu. Na druhou stranu zdroje neuvádějí, jaký podíl na nové technice Huawei v Číně má, předpokládat ale můžeme drtivou dominanci.

I přes americké sankce se firmě daří získávat kontrakty na 5G sítě po celém světě. Už v červenci se firma chlubila tím, že má 60 kontraktů, z toho 28 v Evropě. Firma by chtěla se svou 5G technikou uspět i v USA. „Chtěl bych vidět více veřejných testů. Nechme naše produkty podrobit otevřeným testům, aby mohla být porovnána funkcionalita, aby mohly být porovnány bezpečnostní funkce. Dokonce můžeme uspořádat i nějaké hackatony. Ne na živých sítích, ale v kontrolovaném prostředí, takže můžeme výsledky sdílet a mít z informací prospěch,“ navrhoval Andy Purdy, šéf bezpečnosti americké pobočky Huawei na nedávné konferenci MWC19 v Los Angeles.

Zatím se ale musí Huawei orientovat na další trhy, třeba právě v Evropě, kde má potenciál k získání dalších kontraktů. V mnoha zemích totiž operátoři ještě nemají ani frekvence pro 5G sítě. Zatímco například v Německu už aukce proběhla, v Maďarsku stále běží a v Česku ji ČTÚ teprve chystá. A podle zveřejněného harmonogramu odstartuje aukce až počátkem příštího roku.

Pět chytrých měst

Prozatím v Česku hodlají ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podpořit testování 5G sítí a služeb na nich poskytovaných. Do 22. listopadu se mohou hlásit do soutěže města či městské části, které chtějí služby testovat.

„Vybereme pět měst, která se díky soutěži stanou dříve chytrými – s pomocí 5G sítí. Pomůže jim s tím spolupráce státu a soukromého sektoru. V soutěžních návrzích nám mohou samosprávy posílat nová řešení v oblasti autonomní mobility, bezpečnosti občanů či třeba elektronického zdravotnictví,“ řekl k soutěži ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Pět vybraných lokalit má být oznámeno 12. prosince a zkušenosti z těchto pilotních 5G projektů, které budou postupně spouštěny, mají posloužit také ke zrychlení zavádění moderních služeb a řešení i v dalších lokalitách.