Čína vyslala na oběžnou dráhu experimentální satelit pro 6G. Slibuje i varování před katastrofami

PEKING Zatímco si Země sotva zvyká na komerční provoz sítě 5G, okolo ní už obíhá historicky první satelit, který umožňuje komunikaci ve standardech šesté generace. Testovací družici na oběžnou dráhu vyslala Čína a kromě stokrát rychlejšího přenosu dat slibuje i varování před přírodními katastrofami.

Technologie sítí 6G je zatím ve vývoji a stále není jisté, že se ještě v telekomunikaci vůbec uchytí – a když, tak nejdříve v roce 2030. Do té doby musí překonat nespočet technických překážek. Jasno zatím není ani ohledně její finální podoby či dopadů na životní prostředí.



Přesto už síť 6G slaví první úspěch. Z papíru už se totiž minulý týden dostala na oběžnou dráhu. A prvenství zažívá i samotný vesmír, kam byly poprvé vyslány vysokofrekvenční terahertzové vlny, jež umožní nejméně stokrát rychlejší přenos dat, než umí 5G.

Testovací družice z dílny argentinské společnosti Satellogic na oběžnou dráhu spolu s několika dalšími čínskými satelity úspěšně vynesla raketa Long March 6 (v překladu Dlouhý pochod), která odstartovala z čínské základny poblíž města Tchaj-jüan v provincii Šan-si.

O události informoval britský server BBC. Kromě rychlostních schopností je zkušební satelit vybaven speciálním systémem, který dokáže monitorovat stav vod či lesů a zajistit tak o něco lepší prevenci pohrom, jako jsou lesní požáry, povodně a jiné přírodní katastrofy.



Podobný scénář jako ze sci-fi filmu nedávno představila také americká vesmírná agentura NASA ve spolupráci s finským průkopníkem mobilního průmyslu, společností Nokia. Technologičtí giganti plánují 4G sítě na povrchu Měsíce, přičemž tamní internetové připojení je jen jednou z mnoha příprav velkolepého projektu Artemis – vybudování měsíční základny, která by měla být trvale obydlena.

Kromě 4G technologie by měl život na Měsíci mimo jiné usnadnit třeba vzdálený zdroj elektřiny, kryogenní mrazicí systém nebo robotická výpomoc pro hladší přistání. Velkolepým ambicím chce americká NASA dostát už do roku 2028. Podobně jako na Zemi by se pak podle NASA síť časem mohla „upgradovat“ na 5G.

Nejde však o první pokus zavést na Měsíci internet. Nokia to plánovala už v roce 2018 ve spolupráci s britským Vodafonem a německou vesmírnou společností PTScientists. Chtěli se tehdy vrátit na místo, kde přistálo Apollo 17, a vybudovat zde 4G LTE síť. Ta měla posílat data zpátky na Zemi. Z projektu však nakonec sešlo.