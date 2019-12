Čínská firma Huawei dokáže vyrobit chytré telefony bez amerických čipů

New York Dodavatelé ze Spojených států přestávají být pro čínskou společnost Huawei Technologies nutností, firma už dokáže vyrábět chytré telefony i bez amerických čipů. Napsal to v neděli americký list The Wall Street Journal (WSJ).

Huawei se nyní snaží snižovat svou závislost na amerických dodavatelích kvůli obchodním restrikcím ze strany Spojených států. Washington v květnu zařadil Huawei na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této čínské firmě dodávat své produkty. Spojené státy čínskou firmu obviňují z krádeží technologií a špionáže pro Peking, což Huawei popírá.

USA zřejmě prodlouží licenci pro obchodování s Huawei, od května je přitom firma na černé listině Mluvčí Huawei uvedl, že firma by chtěla pokračovat v nákupech součástek od amerických dodavatelů. „Pokud to v důsledku rozhodnutí americké vlády nebude možné, nebudeme mít jinou volbu než vyhledávat alternativní dodávky ze zdrojů mimo USA,“ dodal nicméně. Analýzy podle listu The Wall Steet Journal ukazují, že Huawei od května snižuje svou závislost na amerických dodavatelích a eliminuje používání amerických čipů v nových modelech chytrých telefonů. Nový telefon Mate 30, který Huawei představil v září, už podle analýzy společností UBS a Fomalhaut Techno Solutions neobsahuje žádné americké součástky, píše list na svých internetových stránkách. Huawei je nyní druhým největším výrobcem chytrých telefonů na světě za jihokorejským konkurentem Samsung. Podle údajů výzkumné společnosti Gartner zvýšil Huawei ve třetím čtvrtletí prodej smartphonů o 26 procent na 65,8 milionu přístrojů. Firma těžila zejména ze silné poptávky na domácím trhu, kde prodala přes 40 milionů smartphonů.