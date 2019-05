Čínská firma zahájila jako první na světě masovou výrobu dodávkových aut bez řidiče

PEKING Čínská společnost Neolix zahájila masovou výrobu samořízených dodávkových vozů, a stala se tak zřejmě první firmou na světě, která dodávky bez řidiče začala vyrábět. Informovala o tom agentura Bloomberg. Firma očekává, že v prvním roce od zahájení výroby dodá až 1000 těchto vozů. Mezi zákazníky Neolixu patří čínské firmy JD.com a Huawei Technologies.

Čínský miliardář a spoluzakladatel internetového obchodu Alibaba Jack Ma odhaduje, že do deseti let se v Číně denně realizuje jedna miliarda doručení. Komerční využití technologie u dodávek by také mohlo posloužit autonomním vozidlům pro přepravu lidí.



Neolix ale není v této oblasti sám. Americká společnost Nuro získala letos téměř jednu miliardu dolarů a začala nabízet doručování potravin v Arizoně.

Neolix už otestoval více než 100 dodávkových aut bez řidiče v uzavřených oblastech, jako jsou například kampusy. Vozidla jsou cenově srovnatelná s běžným autem, stojí zhruba 30 000 dolarů (693 000 Kč).

Lidé se sice stále snaží držet krok a být efektivnější díky novým vynálezům, není však pochyb o tom, že roboti se stávají stále větší hrozbou, píše Bloomberg. Robotická dodávka nepotřebuje posla, který pobírá plat, a má také méně nehod než lidé.

První dodávky v provozu

Je zde však jedno omezení. Člověk musí být přítomen, aby přijal balík, nebo vozidlo musí nechat balík na dohodnutém přístupném místě, jako je například uzamykatelná přihrádka v přízemí. Jedním z řešení, které navrhuje automobilka Ford Motor, je malý robot, který chodí po dvou a může přinést zásilku z vozidla ke dveřím.

Samořízená auta s cestujícími stále čelí významným regulačním překážkám, v případě vozů pro doručování zásilek je to však jednodušší. Dodávky firmy Neolix už teď jezdí v nové hospodářské zóně Siung-an zhruba 100 kilometrů jihozápadně od Pekingu nebo v některých oblastech hlavního města a města Čchang-čou.

Technologii samořízených vozů pro nákladní přepravu testují i v USA. Mezi městy Phoenix a Dallas převážejí poštu velké samořízené nákladní vozy. Nuro pak spolupracuje s maloobchodní firmou Kroger a nabízí dodávky nákupů v arizonském městě Scottsdale.

Neolix má výrobní závod ve městě Čchang-čou. Počáteční roční kapacita výroby je více než 30 000 vozů. Firma plánuje v případě růstu prodeje i zřízení závodu v zahraničí. Nyní jedná s potenciálními zákazníky v dalších zemích, včetně Švýcarska, Japonska a USA. Jejím cílem je do pěti let prodávat ročně 100 000 vozů.