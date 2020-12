Čínské hospodářství spasí po koronaviru ženy. Na vkus zákaznic už reagují i výrobci

PRAHA/PEKING Tržby čínských obchodníků osekané kvůli koronaviru by měly zachránit hlavně ženy. Ty totiž rozhodují o třech čtvrtinách výdajů čínských domácností. Výrobci zboží na to reagují nabídkou cílenou právě na vkus ženských zákaznic. Tomuto trendu se přizpůsobuje například i Škoda Auto, pro niž je Čína největším odbytištěm.

Čína během epidemie využívala důmyslnou cenzuru, ukazují dokumenty. Do boje povolala i statisícovou kyberarmádu

Atraktivní paletou dostupných barev, širokou nabídkou interiéru či moderním a emotivním designem vozů, takovými prostředky cílí česká automobilka na nejmocnější skupinu spotřebitelů v Číně, jíž jsou ženy. Škodovka není na čínském trhu žádnou výjimkou.



„Její ekonomika“ na vzestupu

Přizpůsobit se tzv. her economy nebo také sheconomy (angl. „její ekonomika, onakonomika“), tedy prostředí, kde kasu drží ženy, musí zkrátka každý. Jsou to totiž ženy, kdo rozhoduje o drtivé většině výdajů čínských domácností a zároveň jsou stále více ochotné vydávat značné sumy i za své vlastní radosti, jako je kosmetika, estetická medicína či návštěvy fitness center. Na ženy se teď spoléhají obchodníci i další podnikatelé, jimž kvůli restriktivním opatřením proti šíření koronaviru klesly tržby.

Čína je pro automobilku Škoda Auto největším trhem. A musela tedy reagovat na fakt, že výdaje čínských domácností řídí ženy. „Ženy obecně patří k jedné z nejrychleji rostoucích skupin spotřebitelů po celém světě. Také na čínském trhu sledujeme v posledních letech trend takzvané her ekonomiky, která dokazuje vzestup ekonomické síly a sociálního postavení žen ve společnosti, jež se stále vetší měrou podílejí na nákupních rozhodnutích čínských domácností, kam se řadí například i výběr rodinného vozu,“ říká Štěpán Řehák, mluvčí Škoda Auto.

Zkušenosti automobilky dokládají statistická data. Z údajů finančního holdingu HSBC vyplývá, že ženy rozhodují o třech čtvrtinách výdajů čínských domácností. V roce 2017 utratily kolem půl bilionu dolarů a dle odhadů se v roce 2022 vyšplhají až na 1,3 bilionu dolarů. „Je pravdou, že pandemie koronaviru krátkodobě zbrzdila útraty, ale vysoké procento žen aktivních na trhu práce, jejich lepší vzdělání, menší domácnosti a vzestup s-commerce (social commerce, využití sociálních sítí v elektronickém obchodování – pozn. red.), to vše podporuje vzkvétající obchod,“ uvedla pro Lidovky.cz Christina Chenová, analytička HSBC Global Research.

Mezi Číňankami, coby významnými spotřebitelkami, hraje nejdůležitější roli skupina bohatých městských žen ve věku 20 až 40 let, označovaná jako tzv. sestřičky (little sisters). Ty například ovládly svět domácích mazlíčků, kam spadají nejen útraty za jejich lahůdky, ale také oblečení a doplňky.

‚Poručíme větru, dešti.‘ Čína si chce za 5 let přizpůsobovat počasí na území větším než celá Indie

„Přibližně 88 procent nových majitelů domácích mazlíčků jsou ženy – a většina z nich ve věku sestřiček,“ citoval deník South China Morning Post Jacky Lui, partnerku poradenské společnosti PwC pro strategii a provoz obchodu. Předpokládá, že důležitost žen-spotřebitelek, hlavně sestřiček, v době popandemické ještě poroste. „Ukázalo se totiž, že jde o nejodolnější segment spotřeby v Číně,“ dodává Jacky Lui.

Vzestupu nakupujících Číňanek nahrává několik skutečností. Dle HSBC byla pracovní participace čínských žen ve věku 25 až 54 let v roce 2018 osmdesátiprocentní, zatímco globální průměr činil 62 procent. Více než polovina z nich, přesně 56 procent, se do pěti let od dokončení střední školy dostane na vysokou školu. U mužů je to „pouze“ 46 procent. V posledních pěti letech vzrostl průměrný měsíční příjem čínských žen o 74 procent.

Barevná auta i injekce botoxu

„Od módy přes fitness až po zdravotní péči a péči o rodinu musejí společnosti přizpůsobit své produkty a služby tak, aby uspokojily měnící se poptávku a preference čínských žen,“ tvrdí Christina Chenová z HSBC. Číňanky do sebe investují nemalé částky. „Více pracujících žen navštěvuje fitness centra, prodeje kosmetiky vzrostly za loňský rok o 13 procent a tržby klinik estetické medicíny, které nabízejí botoxové injekce či plastické operace, rostly v posledních pěti letech každoročně o téměř čtvrtinu,“ upřesňuje Chenová.

Gianfranco Casati, manažer v poradenské společnosti Accenture, pro list South China Morning Post uvedl, že „Čína má jako trh obrovský potenciál pro společnosti, které se chtějí zaměřit na spotřebitelky“. Automobilka Škoda předpokládá, že trend, kdy o výdajích v Číně rozhodují převážně ženy, bude pokračovat. „Je proto potřeba reflektovat jejich specifické potřeby a přizpůsobit strategii této stále silnější cílové skupině,“ říká Štěpán Řehák. Čínské spotřebitelky tak mohou volit ze široké palety barev a interiérů, cílí na ně i emotivní design vozů i marketingové aktivity.