Čínský platební gigant Ant Group míří na burzu. Klíčovým produktem je platforma Alipay

PEKING Nejbohatší Číňan Jack Ma připravuje další gigantické IPO. Po úpisu akcií Alibaby z roku 2014 by měl letos na podzim přivést na burzu společnost Ant Group, asijského fintechového lídra s odhadovanou valuací přes 200 miliard dolarů.

Firma provozující platební platformu Alipay s více než 700 miliony aktivními uživateli plánuje touto cestou upsat 15 % svých akcií, čímž aspiruje na pozici historicky největšího světového IPO.



Investoři jsou v posledních měsících doslova hladoví po technologických akciích. Podzimní úpis Ant Group tak bude logicky ostře sledovanou záležitostí.



Už jen proto, že firma je svou velikostí srovnatelná s největšími bankami na Wall Street. Ant Group plánuje upsat 10 procent svých akcií na Šanghajské burze, dalších 5 procent akcií pak v Hong Kongu.

Při odhadované valuaci více než 200 miliard dolarů by tak firma od investorů získala přes 30 miliard dolarů. Pokud optimismus na trzích vydrží, mělo by se dokonce jednat o největší IPO v historii. Došlo by tak k překonání loňského rekordu ropného těžaře Saudi Aramco.

Alipay – čínský platební hegemon

Klíčovým aktivem v rámci Ant Group je platební platforma Alipay, kterou na měsíční bázi využívá více než 700 milionů zákazníků zejména v Číně.

Kořeny této služby, stejně jako celé společnosti, sahají do roku 2004, kdy Jack Ma v rámci internetového obchodu Alibaba potřeboval posílit důvěru mezi nakupujícími a prodávajícími.

Číňané se v té době kvůli slabé ochraně spotřebitelů zdráhali nakupovat on-line. Se vznikem Alipay však už obavu mít nemuseli.

Platforma fungovala jako prostředník mezi oběma stranami, kdy prodávající mohl s penězi disponovat až ve chvíli, kdy kupující obdržel v požadované kvalitě to, co si objednal.

Následně se Alipay odtrhl od mateřské Alibaby a vyrostl až do pozice největší digitální platební platformy na světě, když za posledních 12 měsíců zpracoval transakce v objemu 17 bilionů dolarů.

Populární je zejména v Číně, kde je používán nejen v on-line světě, ale i při každodenních transakcích v kamenných obchodech prostřednictvím QR kódů. Alipay nyní v rámci Ant Group generuje více než třetinu celkových tržeb.

Investice na pár kliků přes mobilní telefon

Ant Group neposkytuje pouze platební platformu, ale nabízí uživatelům i investiční služby. Aktuálně má pod správou prostředky přesahující 560 miliard dolarů, z čehož přibližně čtvrtina je zaparkovaná ve vlastním fondu peněžního trhu s názvem Yu’e Bao.

V jeho rámci si mohou uživatelé ekosystému prostřednictvím několika kliknutí na displeji telefonu ukládat peníze do fondu podobně jako na běžném účtu, avšak s lepším zhodnocením. Je až neuvěřitelné, že této možnosti využívá třetina obyvatel Číny.

Ačkoliv se fond dostal do hledáčku regulátora, který omezil jeho velikost, je dnes se svými přibližně 173 miliardami dolarů jedním z největších fondů svého druhu na světě. Kromě toho mohou zákazníci využívat v rámci platformy produkty více než 20 správců aktiv. Investiční divize generuje Ant Group přibližně 15 procent celkových tržeb.

Největším zdrojem výnosů nezajištěné půjčky

Stěžejním zdrojem tržeb je však divize CreditTech poskytující nezajištěné půjčky, které aktuálně generují 39 procent veškerých výnosů.

Ant Group v tomto případě funguje převážně jako prostředník, neboť většina kapitálu proudí od bank. Na nákupy, vybavení domácnosti či dovolenou si touto cestou půjčilo jen v posledním roce přibližně 500 milionů lidí.

S poskytováním půjček se pojí i další činnost skupiny, a to hodnocení bonity uživatelů. Díky enormnímu objemu dat o svých zákaznících dokáže Ant Group, samozřejmě s nezbytným souhlasem, velmi dobře posoudit jejich finanční kondici.

Toho společnost využívá při schvalování žádostí o poskytnutí úvěru, zároveň tato data prodává třetím stranám. Přidělený kreditní rating však oceňují i samotní uživatelé, neboť s dobrým skóre mohou využívat služeb jako je například půjčení automobilu bez nutnosti skládat zálohu.

Finanční služby pod jednou střechou

Posledním významným zdrojem příjmu je pojištění, které si mohou zákazníci jednoduše sjednat prostřednictvím mobilní aplikace. Ant Group v rámci této divize nabízí jednak vlastní zdravotní pojištění, ale i produkty třetích stran.

Pojištění generuje přibližně 8 procent tržeb skupiny. Zajímavé je, jakým způsobem dokáže společnost nabízet své služby zákazníkům. Hned 40 procent z nich totiž využívá prakticky celou produktovou paletu – od platebního systému přes pojištění, správu aktiv až po spotřebitelské půjčky.

Prostřednictvím jediné aplikace tak mohou uživatelé pořídit prakticky všechny klasické finanční produkty.