Čistá ruská ropa se dostane do Polska o víkendu. Polské rafinerie využívají ropu ze státních rezerv

Moskva Čistá ruská ropa doputuje potrubím do Polska 8. nebo 9. června. S odkazem na sdělení provozovatele ropovodů Transněfť to v pondělí uvedla agentura TASS. Potvrdila tak dřívější informace polských médií.

Dodávky suroviny do Evropy ropovodem Družba byly v dubnu zastaveny, protože do soustavy se dostala znečištěná ropa.

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do České republiky a do Německa, se v dubnu dostalo asi pět milionů tun suroviny znečištěné organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.

Do České republiky proudí čistá ropa jižní větví ropovodu Družba od minulého pondělí.

Polské rafinerie zatím využívají ropu ze státních rezerv, respektive dovozu z jiných zemí. Zástupci Ruska a odběratelů ropy z evropských zemí se minulý měsíc setkali už dvakrát s cílem vyřešit problém s přerušením dodávek. Další kolo jednání se uskuteční v pondělí v Moskvě.