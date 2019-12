CK Neckermann nenašla investora, do konce roku ukončí činnost

PRAHA Cestovní kancelář Neckermann nenašla nového investora a do konce letošního roku proto ukončí svou činnost. Podnik ještě jedná o případném prodeji částí firmy. Zájezdy, které měla kancelář naplánované pro příští rok, zajistí společnost Marco Polo International, uvedl ve středu mluvčí CK Neckermann Jan Šrámek. CK má podle něj pro příští rok aktuálně prodáno přes 400 zájezdů pro přibližně 1500 klientů.

Tuzemská pobočka CK Neckermann je součástí britské kanceláře Thomas Cook, která 23. září vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Návrh na insolvenci podaly také rakouská, německá a polská divize skupiny.



Tuzemská kancelář návrh na insolvenci zatím nepodala. O své budoucnosti jednala od konce září, kdy zkrachovala mateřská společnost v Británii. I přes dlouhá jednání se však firma nedohodla s žádným potenciálním investorem, který by byl ochoten převzít veškeré závazky a aktivity. Do konce roku proto Neckermann utlumí svou činnost. Společnost nyní jedná se zájemci o odprodeji alespoň některých dílčích částí firmy.

CK Neckermann nové zájezdy neprodává už od konce září, stále má však v plánu několik stovek rezervací, které prodala ještě před krizí. Zájezdy do konce letošního roku podle Šrámka zajistí ještě firma sama, rozhodující přitom bude individuální situace kolem každého prodaného zájezdu. Týká se to přibližně 380 klientů. Na převzetí zájezdů pro rok 2020 se pak Neckermann dohodl s cestovní kanceláří Marco Polo International. Mluvčí upozornil, že dohoda zahrnuje pouze zajištění prodaných zájezdů, nejde tak o případné převzetí celé firmy. Končící kancelář nyní bude klienty kontaktovat, kvůli jejich souhlasu s převodem zájezdů na novou společnost.

Neckermann od konce září zrušil zájezdy pro přibližně 2000 zákazníků. Těm postupně vrací peníze. Jde o desítky milionů korun.

Česká firma loni navýšila tržby na 995 milionů korun, meziročně o téměř 21 procent více, vyplývá z výroční zprávy společnosti. Zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Čistý zisk klesl zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun. Z předchozích let ovšem podniku zůstala neuhrazená ztráta téměř 103 milionů korun. Pobočka zahrnuje dvě základní divize - vedle CK Neckermann je to firma Global Travel Lufthansa City Center.