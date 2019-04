Průzkum: Cloudové služby využívá třetina českých firem

Praha Cloudové služby dosud začala využívat třetina českých firem. Pokud o nich tuzemské společnosti uvažují, polovina preferuje českého poskytovatele. Zásadní pro ně není garance, že jsou data uložena v tuzemsku, více jim záleží na podpoře v českém jazyce, uvedly dvě třetiny firem v průzkumu agentury Atoda Telemarketing mezi 520 tuzemskými firmami. Cloud obecně označuje pronájem služeb přes internet. Souvisí s tím ukládání dat na vzdálených serverech.

Naprostá většina firem cloudová řešení zná, slyšelo o nich devět z deseti, ukázal průzkum. „Cloudová řešení se naučila využívat třetina firem. Každá pátá ale stále spoléhá na vlastní úložiště,“ uvedl František Zeman ze společnosti Algotech. Kolem 15 procent českých firem o zavedení cloudových řešení uvažovalo, ale nakonec je nevyužilo. Čtvrtina firem je zamítla hned na začátku, protože považovala cenu služby za příliš vysokou.



„Pokud jsou tuzemské firmy dotázány, zda by při stejné nabídce preferovaly českého, či zahraničního poskytovatele cloudových služeb, 55 procent volí zdejší společnost. Nadnárodní firmu by automaticky oslovilo jen 15 procent firem. Zbytek mezi nimi nerozlišuje,“ dodal Zeman.

Pro firmy je zásadní spíše podpora v češtině než to, aby byla data uložena v Česku. Pro dvě třetiny společností je zásadní, aby byla podpora k zakoupenému IT řešení v českém jazyce, a to nejlépe s konkrétním člověkem. Stoprocentní garanci toho, že jsou data uložena v Česku, vyžaduje 37 procent firem. Pro dvě třetiny společností nejde o zásadní otázku.

Velkými tuzemskými poskytovateli infrastruktury pro cloudové služby jsou například T-Mobile, České Radiokomunikace nebo O2.