Co dělat, když přijdete o práci. O podporu lze žádat elektronicky i poštou

Firem, které začínají mít problémy „utáhnout“ všechny režie, je každým dnem více. Očekává se proto, že rozdaných výpovědí před koncem dubna výrazně přibude. Zaměstnance, jichž se to dotkne, pak čeká cesta na úřad práce. Výše podpory závisí na posledním průměrném výdělku.

Firem, které začínají mít problémy „utáhnout“ všechny režie, je každým dnem více. Očekává se proto, že rozdaných výpovědí před koncem dubna výrazně přibude. Zaměstnance, jichž se to dotkne, pak čeká cesta na úřad práce.



K propouštění kvůli vládním krokům přistoupilo už koncem března sedm procent zaměstnavatelů, hlavně v restauračních službách a v cestovním ruchu. Potíže ale mají i průmyslové podniky, z nichž první již začaly rovněž propouštět. Alarmující je, že podle nových dat Hospodářské komory v současnosti zvažuje propustit zaměstnance více než čtvrtina všech zaměstnavatelů, přičemž ve zpracovatelském průmyslu je to dokonce každá třetí firma.

Na přelomu měsíce tak nejspíš zamíří na úřad práce mnoho čerstvých nezaměstnaných. A svoji činnost bude nucena ukončit také řada živnostníků. V obou případech, tedy jak zaměstnanci, tak živnostníci mohou požádat o podporu v nezaměstnanosti.

Odstupné podle odpracovaných let

Zaměstnanci kromě toho mají navíc nárok ještě na odstupné. Má to ale svá pravidla. V současnosti jsou nejčastěji důvody pro rozvázání pracovního poměru organizační. Tedy například rušení celého provozu, části provozu nebo rušení míst a snižování stavu zaměstnanců. Pokud tomu tak je, bude výpovědní doba dva měsíce a zaměstnanec dostane odstupné.

Jeho výše však není jednotná, záleží na délce trvání pracovního poměru. Podle toho činí jedno- až trojnásobek průměrného výdělku zaměstnance. „Jednonásobek průměrného výdělku bude zaměstnanci náležet, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok,“ říká Eliška Krčálová, daňová poradkyně společnosti Kodap.

V případě, že pracovní poměr trval alespoň jeden rok a zároveň méně než dva roky, dostane zaměstnanec dvojnásobek svého průměrného výdělku. Na trojnásobek mají nárok ti, kdo pro zaměstnavatele pracovali alespoň dva roky.

Pozor ale, s tímto nárokem může „zamávat“ forma výpovědi. Řada firem se totiž s lidmi snaží rozvázat pracovní poměr tzv. dohodou. „V tom případě by si měl zaměstnanec pečlivě zkontrolovat, zda a jaký důvod jejího uzavření je v dohodě uveden, aby se nepřipravil o odstupné,“ upozorňuje David Šupej z advokátní kanceláře Sedlakova Legal.

Kromě toho bude mít forma výpovědi vliv i na výši podpory v nezaměstnanosti.

A je potřeba splnit i další podmínky, abyste na podporu v nezaměstnanosti měli nárok. Tou základní je, že musíte mít za poslední dva roky zaplaceno minimálně dvanáct měsíců sociálního pojištění. A je jedno, zda vám bylo strháváno ze mzdy jako zaměstnanci, nebo jste si ho jako živnostníci platili sami.Nárok na podporu nemají ti, kdo již pobírají starobní důchod.

Kolik peněz od úřadu práce dostanete

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti pro rok 2020 je stanovena na 19 389 korun měsíčně. Při výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti se vychází z průměrného měsíčního čistého výdělku, který měl zaměstnanec v posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období, tj. v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

„Výše podpory v nezaměstnanosti činí první dva měsíce podpůrčí doby 65 procent, další dva měsíce 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu,“ vysvětluje Krčálová.

Co dělat, když přijdete o práci (grafika).

Délka podpůrčí doby je stanovena u osob do 50 let na pět měsíců, od 50 do 55 let na osm měsíců a nad 55 let jedenáct měsíců.



Od začátku méně peněz ovšem dostanou ti zaměstnanci, kteří zaměstnání ukončí bez vážného důvodu sami nebo dohodou se zaměstnavatelem. „V těchto případech činí výše podpory v nezaměstnanosti 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu,“ upřesňuje Krčálová.

U živnostníků jsou doba trvání podpůrčí doby i procentní sazby shodné jako u zaměstnanců. Výše podpory se ale vypočítává podle měsíčního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. A hlavně, musí být přerušena nebo ukončena živnost.

Jak na žádost o podporu v nezaměstnanosti

Samotné podání žádosti o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti (bez první žádosti není možné žádat o podporu) je pak ideální vyřídit vzdáleně. Osobně v současné době není potřeba na úřad práce chodit. Jednostránkový formulář najdete na portálu MPSV.

K němu ale bude potřeba přidat i další dokumenty, resp. jejich kopie. Úřadu je třeba doložit platný průkaz totožnosti, potvrzení o ukončení pracovněprávního vztahu, zápočtový list a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění. Živnostníci musí dokládat potvrzení o ukončení (přerušení) podnikání.

Pokud by se vám nedařilo z nějakých důvodů dát tyto doklady narychlo dohromady, nezoufejte. „Všechny doklady kromě těch, kterými uchazeč prokazuje svou totožnost, je možné doložit dodatečně,“ říká Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Kdo má datovou schránku, může svému místně příslušnému pracovišti úřadu práce poslat všechny dokumenty touto cestou. Stejně tak ale vše můžete poslat e-mailem. Nevadí přitom, že nemáte elektronický podpis. Doklady přiložíte ve formě skenů nebo fotografií.

U žádosti nezapomeňte na podpis. Důležité je uvést také telefonní a e-mailové spojení. V případě nějakého zádrhelu vás tak úředníci mohou rychleji kontaktovat. Žádost je možné zaslat rovněž poštou nebo ji odnést do schránky na úřad práce.

Pokud byste si s něčím nevěděli rady, můžete se obrátit na call centrum Úřadu práce ČR na telefonním čísle 844 844 803. Operátoři jsou tazatelům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin.

Dotazy je možné posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Pozor ale, v call centru vám poskytnou pouze obecné informace. „Pokud někdo potřebuje řešit konkrétní záležitosti, je třeba obrátit se na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce,“ dodala Beránková.