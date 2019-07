Co předcházelo odchodu muže, bez něhož by nebyl iPhone? V posledních letech se Ive v Applu prý téměř neobjevoval

Praha/Cupertino Dlouholetý šéfdesignér Applu Jonathan Ive na konci roku skončí. Zatímco pro některé je to šok, podle zjištění agentury Bloomberg Ive s myšlenkou na odchod koketoval delší dobu a poslední roky se v kanceláři objevoval jen dvakrát do týdne. Dvaapadesátiletý Brit nyní plánuje založit vlastní designérskou společnost s názvem LoveFrom. Očekává se, že Apple se stane jedním z jeho klientů.

Apple rezignaci slavného designéra oznámil minulý čtvrtek. Po třicetiletém působení u firmy zpráva působila jako blesk z čistého nebe. Podle některých je Ive nenahraditelný a jeho odchod zanechá ve vedení společnosti „prázdnou díru“.

Avšak hlavní ředitel Applu Tim Cook v pondělí rázně odmítl, že by jeho odchod měl do budoucna vliv na schopnost společnosti přicházet s inovativním designem produktů. Cook rovněž vyvrátil tvrzení, že by Ive odcházel kvůli neshodám s ním, jak napsal v neděli Wall Street Journal.



Odchod po čtvrt století

Již léta se ale spekulovalo, že Ive z firmy odejde. Soustředil se více na každodenní byznysové záležitosti, zanedbával tak designování nových produktů Applu. Podle Bloombergu se Ive zbavoval odpovědnosti už od představení Apple Watch v roce 2015. Do sídla společnosti od této chvíle údajně docházel zhruba dvakrát do týdne.

Šéf Applu Tim Cook (vlevo) a hlavní designér Applu Jonathan Ive u počítače Mac Pro.

Zdroje blízké Ivemu podle Bloombergu poznamenávají, že většinu svých schůzek přesouval do San Francisca, kde žije a má studio. Už tehdy se chtěl vyhnout dojíždění do sídla společnosti Apple v kalifornském městě Cupertino, které je hodinu vzdálené od San Francisca. Zbytek schůzek se odehrával po hotelech či přímo u zaměstnanců doma.

„Byl v Applu přes 25 let a ta práce je psychicky velmi náročná,“ uvedl zdroj Bloombergu. Ive do Applu přišel v roce 1992, od roku 1996 vedl designový tým a je považován za duchovního otce nejznámějších výrobků firmy včetně iPhone, iPadu, Apple Watch, Mac či iPodu.

Ive je také držitelem mnoha designérských ocenění a zhruba 5000 patentů. Též byl blízkým důvěrníkem spoluzakladatele a bývalého výkonného ředitele firmy Steva Jobse. „Většina hlavních debat o firmě probíhala mezi nimi,“ podotkl Matt Rogers, který pracoval na softwaru iPhonu a iPadu mezi roky 2007-2010. Rogers je zároveň spoluzakladatel firmy specializující se na chytré termostaty či hlásiče kouře Nest Labs.

Procházky s Jobsem

Podle Rogerse chodil Jobs s Ivem pravidelně na obědy, po nichž následovaly procházky kolem sídla Applu. Právě na těchto procházkách oba muži diskutovali možnosti, jak vylepšit vzhled výrobků. Když Jobs v roce 2011 zemřel, stal se Ive nejdůležitější osobou ve firmě.

Náročný úkol jej ale brzy unavil.

„Byl na něho vyvíjen extrémní tlak po 25 let. Každý jednou musí zpomalit,“ řekl zdroj Bloombergu, který si přál zůstat v anonymitě. Ive se nyní plánuje naplno věnovat své nové společnosti s názvem LoveFrom. Minimálně jednoho klienta by měl mít jistého.

A tím by byla společnost Apple.