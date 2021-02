Co se změnilo za 20 let u ready-made společností? Poskytovatelé dokážou expedovat firmu i do 60 minut

Ready-made společnosti, nebo také „firmy na klíč“, představovaly nejprve reakci trhu na zkostnatělou legislativu a byrokracii, která založení a zprovoznění společnosti protahovala na týdny a nezřídka i měsíce. „Dnes je situace odlišná,“ říká manažer firmy Smart Office & Companies. Michael Dobrovolný.

Na počátku, v době před 20 roky, byla podle něj poptávka po firmách již zapsaných v obchodním rejstříku, se splaceným základním kapitálem, připravené k podnikání, bezdlužné, bez ekonomické historie a založené výhradně za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Podle Dobrovolného jde o produkt běžný ve světě, který se stále ve velkém nabízí i v České republice.

„Dnes ale klienti nezbytně potřebují odborný full service. Nálož administrativy, legislativních povinností a odpovědnosti je obrovská a bez odborného backgroundu by pro laika řešení firmy svépomocí bylo snad až nezodpovědné,“ vysvětluje manažer.

Chcete ušetřit? Můžete prodělat

„Na volbě poradce se samozřejmě dají ušetřit tisíce, ale také prodělat. Oprava amatérsky zpackaných případů bývá výrazně nákladnější než pořízení firmy, je-li vůbec možná,“ připomíná Josef Jaroš, většinový vlastník poradenské skupiny Apogeo, do které Smart Office & Companies patří.

K zásadnímu zlepšení situace v oblasti zakládání firem došlo spolu s příchodem nové legislativy až v roce 2014 (občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích). Založení firmy se o něco zjednodušilo, nová legislativa se stala „atraktivnější“ i v očích zahraničních investorů a soudní poplatky zdražily.



Postupem času přišla i dílčí zlevnění – například v polovině roku 2016, kdy začala platit novela zákona o soudních poplatcích a novela notářského tarifu a s nimi možnost zakládat s.r.o. levněji. Nyní, v roce 2021, se podnikatelé dočkali další administrativy a povinností, a to v podobě povinnosti zápisu do Evidence skutečných majitelů a s tím souvisejících nákladů. Naproti tomu mají nově menší firmy možnost splacení základního kapitálu do 20 000 korun při založení i bez bankovního účtu a nově je také možné zakládat akciovky s jednočlennou správní radou.



Expedice do hodiny

Ready-made firma na klíč musí být také naprosto „čistá“ a je dobré se o tom důkladně přesvědčit. Firmami na klíč se nezabývají bohužel jen odborní poradci, kteří již od začátku odborně řeší nastavení společnosti podle očekávání klienta, ale i různí „prodavači“.

„Řada poskytovatelů ready-made společností totiž jejich bezdlužnost pouze různě garantuje či deklaruje. Výrazně hodnotnějším argumentem může být prohlášení auditora, které má poněkud relevantnější vypovídací hodnotu,“ vysvětluje Jaromír Chaloupka, manažer společnosti Apogeo Audit z poradenské skupiny Apogeo.

Zřízení firmy formou „ready-made“ i v současné době představuje především rychlé řešení založené na profesionální a správné dokumentaci, s dokumenty na míru potřeb klienta a komfortem v podobě vyřízení všech úřadů (finanční, živnostenský) i rejstříkového soudu a zápisu do evidence skutečných majitelů. Podle Dobrovolného špičkoví poskytovatelé navíc dokážou expedovat firmu i do 60 minut a zapsat změny do rejstříku v témže dni, nebo vyřídit různé koncese, licence atd.

„Pokud letos plánujete založení firmy, pospěšte si, náklady se brzy o tisíce zvýší, a to v souvislosti s povinností zápisu skutečných majitelů do příslušné evidence,“ dodává Michael Dobrovolný ze Smart Office & Companies. Apogeo Group je členem mezinárodní poradenské sítě PKF International, která se skládá z více než 400 kanceláří působících ve 150 zemích světa.