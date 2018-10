ČOI už má první ,falešné’ doklady. Kontroly pod skrytou identitou začnou nejspíš už za měsíc

PRAHA Kontroloři České obchodní inspekce (ČOI) se v nejbližší době dočkají prvních kontrol pod skrytou identitou. Inspekci už na stole leží některé doklady zhotovené ministerstvem vnitra, na zbylé ještě čeká. Kolik inspektorů bude utajenou identitu využívat, ČOI neprozradila. Ze začátku by se ale mělo jednat o nižší jednotky, později to budou desítky.

Novela, která měla inspektorům umožnit kontroly v utajení, vstoupila v platnost již loni v listopadu. Téměř po roce jsou kontroly se skrytou identitou na spadnutí. „První krycí doklady pro inspektory již byly ministerstvem vnitra zhotoveny a byly předány ČOI, další doklady jsou ještě ve výrobě,“ prozradila serveru Lidovky.cz vedoucí tiskového oddělení ČOI Jana Jelínková.

Konkrétnější informace o tom, co přesně budou mít za úkol první inspektoři a o kolik dokladů se jedná, již Jelínková nesdělila. Řádově by se ale podle ní mělo celkem jednat pouze o několik desítek osob v rámci celé ČOI, tedy u všech inspektorátů po Česku.



Vybraní inspektoři budou skrytou identitu využívat zejména tam, kde je potřeba utajit totožnost samotného kontrolora a spojení s ČOI nebo u případů, kde kontrolu nepůjde provést bez dokladů. „Budou se využívat při kontrolách sběren surovin, které si vytvářejí databázi lidí. Dalším příkladem jsou předváděcí akce nebo autobazary,“ vysvětlil mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. U všech zmíněných příkladů si provozovatelé a případní podvodníci vedou evidence osob a lehce zjistí, že se jedná o kontrolora z České obchodní inspekce.



První kontroly během listopadu nebo prosince

Utajené kontroly ČOI zahájí v momentě, kdy ji přijdou zbylé krycí doklady. Do konce roku by už s největší pravděpodobností měli inspektoři pod cizím jménem vyrazit do terénu. Spíš k tomu ale dojde dříve. „Dá se reálně očekávat, že první kontroly pod skrytou identitou by mohly proběhnout v listopadu až prosinci letošního roku,“ dodala Jana Jelínková.



Součástí novely zákona o ČOI je také možnost vstupovat do uzamčených prostor. Do loňského listopadu stačilo podvodníkům padělky někam zamknout, třeba do auta. Tam už inspektoři nemohli a odešli tak s nepořízenou.

Během letošního roku už kontroloři tuto možnost několikrát využili. Za celé druhé čtvrtletí se nenašlo tolik padělků, jako tomu bylo dohromady u dvou kontrol na Hatích a na jihu Čech. Na tržnici Hatě na Znojemsku během srpna inspektoři našli více než 2000 padělků v hodnotě zhruba 10 milionů korun. Ve Vyšším Brodě zase odhalili zboží za téměř 14 milionů korun.



„Momentálně naši inspektoři tuto možnost využívají pouze v případech, kdy je to nezbytně nutné a kdy vše nasvědčuje tomu, že se na místě padělky opravdu nacházejí. Zatím se ještě ani jednou nemýlili,“ řekl pro Lidovky.cz Fröhlich.