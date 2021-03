Covidem v zahraničí se nám nakazí dvě procenta lidí, říká šéf cestovní kanceláře. Co se s nemocnými pak děje?

Praha V destinacích se nakazí naprosté minimum klientů, lidé jsou unavení z uzávěr a chtějí cestovat, uvedl v rozhovoru pro server Lidovky.cz Ondřej Rušikvas, provozní ředitel cestovní kanceláře Blue Style a člen představenstva Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (ACK ČR). Trh se zájezdy prý prochází změnou, která bude trvalého charakteru.

Lidovky: Bude bezpečné v létě cestovat?

Za mě je důležité, jak jsou v dané zemi nastavená opatření, zda opravdu logicky brání přenosu nákazy, a to i ve větším množství lidí, se kterým lze v létě počítat. Nyní běží celoevropská diskuze o covid pasech, které by jistě situaci zlehčily, na druhou stranu my již nyní víme, že očkování se ve všech zemích určitě nepodaří stihnout, je tedy zřejmé, že bude paralelně muset fungovat i nadále varianta PCR testu. Ty se musí samozřejmě i nadále zpřístupňovat lidem, tedy musí zlevňovat a je také nutné zprostředkovávat i příjemnější metody testu.

Lidovky: Kdy začne letní sezona?

Většina cestovních kanceláří začne létat v druhé polovině května - to je doba, kdy před pandemií odjížděly dvě třetiny Čechů. Může dojít k určitému posunu začátku sezony s ohledem na aktuální vývoj epidemie v jednotlivých státech. Situace je to jasnější tam, kde je již více procent populace proočkováno, například v Británii. Angličané vědí, že již nyní musí svým lidem říci, jak bude vypadat jejich dovolená. My tu stále rozhodujeme ad hoc.

Lidovky: Nebudou si po tomto roce moci dovolenou s vámi dovolit pouze velmi movití klienti?

Klientela zůstává ze socioekonomického vymezení stejná. A podle mě to bude platit i v létě je, že mnoho lidí bude hledat ekonomičtější řešení dovolené. Na druhou stranu - a to je jen moje spekulace - lidé jsou unavení z toho, jak jsou zavření doma a těší se na možnost vycestovat. Je tedy otázkou, zda se nerozhodnou ušetřit peníze někde jinde. Objektivně ale bude mnoho těch, kteří mají příjmy nižší a budou muset šetřit.

Lidovky: Jak jim vyhovíte?

V nabídce musejí být cenově dostupnější položky. Důležité je, že nedošlo a nedojde k růstu cen, naopak snahou hotelů bude dostat lidi zpět do destinací. Minimálně u pěti nejzásadnějších destinací: Řecko, Turecko, Egypt, Tunisko a Bulharsko. Budeme reflektovat v naší nabídce i ekonomičtější dovolené. To znamená, že když v současnosti prodáváme ze 70 % čtyř a pětihvězdičkové hotely, tak můžeme do naší nabídky více zařadit i tříhvězdičkové hotely.

Lidovky: Brzdí poptávku to, že je méně letů?

Letů je o řádově desítky procent méně. Ve srovnání s rokem 2019 to podle mě odpovídá zhruba polovině kapacity, co se například týče toho oblíbeného Egypta. Ale v současnosti to funguje tak, že lidé se přelévají do těch destinací, kam cestovat lze. Společně s naším partnerem Smartwings reagujeme na požadavky trhu velmi pružně a to zejména z hlediska kapacity sedaček, odletového místa i letového dne.

Lidovky: Jsou tedy aktuálně nejoblíbenější ty destinace, které zkrátka jsou? O které jde?

Ano. Momentálně provozujeme Egypt, Spojené arabské emiráty a Maledivy, kam létáme pravidelně. Největší zájem je o Egypt, kam 3x týdně. To je příklad právě místa, u něhož jsme navyšovali počet spojů, neboť mnoha lidem ztroskotala jejich zimní lyžařská dovolená v období jarních prázdnin – například v Itálii, která oznámila uzavření skiareálů na poslední chvíli – a rozhodli se tedy vyrazit místo toho do tepla.

Lidovky: Jsou naopak destinace, které před pandemií byly hodně oblíbené a teď si na ně nikdo ani nevzpomene?

Typickou takovou destinací je Thajsko. To bylo tradičně velmi oblíbené u Čechů, ale z rozhodnutí vlády je nyní pro turistiku zcela uzavřené. Dalším příkladem je třeba Srí Lanka, která je taktéž turisticky hodně vděčná. Často se jedná o země ve východní Asii.

Lidovky: Jak často se stane, že někdo během pobytu onemocní?

Máme přesná data o tom, kolik lidí nám zůstává v destinacích déle, protože jsou covid pozitivní a jedná se o naprosté minimum. A je to reprezentativní, neboť nyní test podstupují i těsně před cestou tam. Jde maximálně o 2 procenta všech klientů. Tedy z letadla, které má kapacitu sto lidí, máme dva pozitivní a to ne vždy. Jestliže teda někdo tvrdí, že covid přivážejí Češi ze zahraničí, tak to prostě není pravda. Dovoz jihoafrické mutace ze Zanzibaru považuji za naprostou výjimku.

Lidovky: Co se stane, když jsem pozitivní a nemohu odletět?

My už delší dobu nabízíme pojištění z důvodů storna a funguje to tak, že pokud ho mám, tak pojišťovna kryje i náklady vzniklé kvůli pozitivitě klienta. Pokud je pozitivní v rámci dovolené, jsou zde jasně vymezené ubikace, které jsou určené pro nakažené. Mohou využívat všech hotelových služeb, přičemž jejich pohyb je ale bohužel samozřejmě omezený.

Lidovky: Má Asociace cestovních kanceláří ČR nějaký výhled, kdy by se situace mohla vrátit k předpandemickému normálu, co se cestování týče?

Pokud se bavíme o výjezdech, tak si myslíme, že je to otázka následujících dvou sezon, tedy dvou následujících let, během kterých by se mohla situace znormalizovat. Osobně si ale myslím, že trh už nikdy stejný nebude. Tlak na náklady, úspory a zjednodušení bude obrovský a bude pokračovat, pandemie byla jen spouštěčem. Uvedené skutečnosti jsme od počátku krize reflektovali, jsme tedy připraveni jim efektivně čelit a i nadále dělat maximum pro spokojenost našich klientů.