„Covid znamená možnost náš život změnit,“ říká Michal Čermák z McKinsey & Company

PRAHA Globální poradenská společnost McKinsey & Company se čím dál tím více dostává do podvědomí českých občanů. Patří k nejprestižnějším konzultačním společnostem vůbec a jejími zákazníky je 80 % největších světových společností i řada vlád a neziskových organizací. McKinsey se v poslední době prezentuje jako tvůrce odborných studií v nichž se vyjadřuje k důležitým globálním tématům. „Byla by chyba se plně vrátit zpátky do modelu života, podnikání a byznysu před covidem,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Michal Čermák, expert partner pražské pobočky McKinsey & Company.

Jak vás v McKinsey & Company postihla koronavirová krize?

Hodně to změnilo práci, kterou děláme. Na začátku byla veliká nejistota, protože náš model byl takový, že jsme za klienty cestovali často i do zahraničí a byli jsme s nimi fyzicky, což se zastavilo. Všechno přešlo na videokonference, takže to hodně změnilo náš život, ale co se týká náplně práce, tak mám pocit, že máme ke klientům blíž. Přes videokonferenci se dá spojit rychleji než při náročném cestování.

Jak covid změnil vám osobně náplň práce?

Všichni konzultanti pracujeme s klienty. Seniorní konzultanti jsou většinou full time na jednom projektu tak, že v pondělí jedou za klientem a jsou tam do pátku. Partner jako já má těch projektů několik, takže je během týdne objíždí. Od března už ale mám za sebou několik projektů, které byly od začátku do konce přes Zoom. I tady ve firmě si dáváme v pátek odpoledne pivo přes Zoom a budeme tak mít i vánoční večírek. Věci, které by byly nemyslitelné se teď dostaly do virtuálního světa a slibujeme si, že půjdeme na pivo někdy na jaře nebo v létě, až to bude možné. (smích)

Hodně se věnujete globálním centrům služeb. Můžete ten pojem vysvětlit, o co přesně jde?

Je to nový segment české ekonomiky, který velice dynamicky roste, průměrně za poslední roky tempem 15% ročně. Zatím ještě ani není pojmenovaný ve statistikách jako jeden sektor. Jde o kombinaci služeb, které poskytují centra podnikových služeb lokálním a globálním firmám. Jsou to služby v oblasti financí, účetnictví, administrativy, logistiky, služeb zákazníkům, ale i IT služeb, digitalizace a nových technologií. Moc lidí neví, že se tento segment za posledních pět let zdvojnásobil, již přerostl stotisíc zaměstnanců pracujících ve více než 300 centrech v ČR . Očekáme, že dynamicky poroste i do budoucna. To, co lidé vidí, jsou veliké kancelářské budovy na Chodově, když jedou z Prahy. Známý je i Spielberk Office Centrum v Brně nebo nové kancelářské budovy v Ostravě. Úplně ale lidi ještě asi neví, jaké služby tato centra poskytují a jaké pracovní příležitosti vytvářejí pro české občany.

V jakém stavu jsou v současné době v Česku globální centra služeb? Může pokračovat takový růst jako v posledních letech?

Tady dopad covidu sehrává velice zajímavou roli. V letech 2015–2019 probíhal stabilní růst v oblastech, které do globálních center tradičně patřily. Firmy otevřely centrum například s 200 zaměstnanci, pak vyrostly na 500 zaměstnanců a měly zájem růst třeba na 800 zaměstnanců tím, že budou do Česka konsolidovat služby z pracovních pozic v jincýh zemích. Nejprve třeba centra obsluhovala Evropu, pak Asii, Ameriku, ale pořád v tradičních oblastech – tedy administrativa či zákaznická péče. Covidem firmy pochopily, že všechno se dá dělat na dálku. Ještě v únoru by mezinárodní společnosti předpokládaly, že spousta důležitých služeb musí být na centrále a není možné je dělat na dálku. A toto se změnilo důsledkem covidu. Centra teď mají před sebou novou příležitost začít nabízet dovednosti a pracovní místa, které tam předtím nebyly. Pro sektor podnikových služeb se otevírají nové příležitosti.

Jaké jsou předpoklady, které se musí splnit, aby růst pokračoval?

Covid smazal výhodu Česka jako příhodné lokality. Podniková centra jsou najednou srovnávána s Indií, jihovýchodní Asií, Střední Amerikou a musí uspět. Předpoklad je, že centra zautomatizují práci, kterou doposud dělaly manuálně. Část jejich práce stejně za příštích pět let nejspíš zanikne, a naopak centra rozvinou nove dovednosti dovednosti, které se do nich budou přesouvat. Česko se tedy musí udržet v té celosvětové lize tím, že udělá potřebnou transformaci. Před rokem dvěma bylo centrum podnikových služeb moderní administrativní budova s velkým množstvím lidí pracujících společně. Dnes je centrum digitální platforma, kde už budovu potřebujete menší. Místo toho potřebujete digitální nástroj spolupráce, přes které se týmy propojí a procesy kolem toho. Podle statistik se centrům v Česku tuto změnu v období covidu podařilo udělat, 96 % práce přešlo na home office a často produktivita i stoupla. Česká republika dokonce převzala práci za jiné postižené regiony jako Indie, Filipíny, které měly problémy s internetem a lidi si nemohli odnést práci domů. Po covidu si ale bude muset Česko tuhle pozici udržet, aby se práce nepřesunula zpět tam, kde původně byla. Důležité je, že také výrazně roste podíl činností v oblasti IT služeb a R&D, tedy profesí s vysokou přidanou hodnotou práce. Například podíl robotizace a umělé inteligence výrazně vzrostl za posledních pár let a momentálně zaměstnává v ČR kolem 5% lidí v podnikových centrech.

Čeští zaměstnanci jsou tedy vhodní do globálních center služeb?

Od zahraničních firem slyšíme, že oceňují naši kulturní otevřenost, schopnost spolupracovat v mezinárodních týmech a dynamiku našeho mladého talentu. Centra často přijímají absolventy přímo ze středních škol nebo univerzit a chválí si jejich adaptabilitu. Česko má také vysoký podíl absolventů v technických oborech (kolem 20%), které jsou velmi žádané taky v centrech služeb korporacím. Navíc se tady dobře žije cizincům s rodinami, kteří přijdou za prací. Je to česká konkurenční výhoda, kterou si musíme udržet i do budoucna.

Jaký je poměr českých a zahraničních zaměstnanců v globálních centrech?

Hodně se to mění. Když jsou nová centra, tak mají na začátku třeba až 70 procent cizinců jako zaměstnanců, ale postupem času se jejich podíl snižuje, jak přijímají Čechy, kteří potom rostou na vyšší manažerské pozice. Podíl cizinců klesá na třeba 20-30 procent a podíl Čechů roste na 70 proent. Česká Republika je totiž dle řebřížku Expat Insider 10-tou nejatraktivnější zemí na život pro cizince.

Česko se v minulosti považovalo za „montovnu“ s levnou pracovní silou. S tím podle svých slov nesouhlasíte. Můžete tuto myšlenku rozvést?

I v centrech služeb jsme před deseti lety byli tím back officem, který obstarával administrativní činnosti, kde hlavním faktorem pro přesun do České republiky byly nižší náklady na pracovní sílu. To se ale naprosto změnilo. Platy, které centra nabízí pro specializované pozice se přibližují úrovni v západní Evropě. Posun Česka na vyšší úroveň se ale děje docela pomalu a musíme přemýšlet nad tím, jak ho urychlit, abychom urychlili i růst celé české ekonomiky. Společnost McKinsey & Company publikuje studie o důležitých tématech v ČR. Studie sa zanívají digitalizací, snižováním emisí oxidu uhličitého, a právě i analýzami růstu produktivity. Témata chceme přivést do veřejné diskuse, tak,že připravíme studii, kterou diskutujeme se zástupci vlády, ministerstev, podniků a neziskových společností.

Hovořil jste o digitalizaci. Nedávno jste měli studii o potenciálu digitalizace. Jak je na tom ČR v tomto ohledu?

Tuto analýzu jsme dělali už podruhé, když jsme po dvou letech zopakovali stejnou studii přes celou střední Evropu a potěšující zpráva je, že Česko poskočilo kupředu. Když jsme se před dvěma roky dívali na stav digitalizace, tak jsme si jako cílovou ambici dali vyspělé země jako Švédsko, Finsko, Dánsko, dále Nizozemsko, Velkou Británii a viděli jsme veliké nedostatky. Při porovnání se současnými čísly ze druhého a třetího kvartálu 2020, kde už byl vidět i vliv covidu, skutečně vidíme, že Česko poskočilo v digitalizaci, retailu B2C služeb a digitální komunikace. Posunuli jsme se i ve školství, kde to bylo vynucené přechodem na digitální výuku. Ještě potřebujeme se rychleji posunout v digitalizaci státní správy a v infrastruktuře. Zvýšila se u nás rychlost i dostupnost internetu, i když pořád dostupnost vysokorychlostního internetu nad 100Mb/s není taková, jako ve vyspělých zemích. Zasloužíme si přezdívku digital challengers tedy digitální vyzyvatelé, kteří jsou za těmi lídry, ale snaží se je dohnat. Bude zajímavé vidět, kam se posuneme za další dva roky, kdy už se můžeme blížit k tzv. digital frontrunners, tedy digitálním šampiónům.

Právě digitalizace státní správy je v Česku hodně ožehavým a kritizovaným tématem. Máte nějaké řešení?

Česká vláda si stanovila ambici, jak se posunout kupředu, vytvořila program Digitální Česko, který je obsáhlý a má v sobě hodně iniciativ, ale postupuje pomalu. V úspěšných zemích i firmách jsme viděli, že začali digitalizeci od rozhraní s občanem, nikoli zevnitř, což se dá udělat rychle. Například žádost o stavební povolení se dá zdigitalizovat za dvanáct týdnů, když se správně postaví tým. Proces se dá zjednodušit a udělat tak, jako když nakupujete v e-shopu. Dle našeho názoru je nejvhodnější dělat digitalizaci zvenku dovnitř a začít digitalizací služeb, které mají největší vliv. Zde bychom měli mít ambici se posunout za dva roky z 20 % digitalizovaných služeb na 60 %, což je ale velká výzva.

McKinsey se zaměřuje také na vzdělávání. Jak je na tom to české?

Propojení technologie a vzdělávání je pro Česko vzorec úspěchu. Viděli jsme to i v globálních centrech podnikových služeb, že ta úspěšná centra rychle adoptují nové technologie a vzdělávají a trénují své zaměstnance, aby s nimi uměli efektivně pracovat. Máme ohlasy od firem, že jsou u mladých Čechů spokojené s angličtinou, přehledem, schopností se rychle zorientovat i s kvantitativními znalostmi. České vzdělávání na druhou stranu stále neumí efektivné učit strukturovaný přístup k řešení problémů, lepší výsledky při samostudiu, vyšší podnikavost a samostatnost. V covidu bylo vidět, že se nedalo stíhat tolik látky a muselo se ubrat. Výuka se více zaměřila na to, že studenti ať už jednotlivě nebo v týmech dostali úkoly a cíl byl naučit se to řešit a neučit se úplně konkrétní znalosti a fakta. České školství se tady posouvá, a i covid pro něj připravil novou výzvu, se kterou se musí poprat. Hodně mi ovšem chybí celoživotní vzdělávání. Přece v dnešní době neskončí vzdělávání ve chvíli, kdy vyjdeme ze školy, ale potřebujeme se učit a vzdělávat po celý život, a to u nás prakticky neexistuje.

Může na státní vzdělávání tlačit rozšiřující se soukromé školství v Česku?

Vytváří mu určitou konkurenci. Ve státním sektoru stejně jako v soukromém jsou velmi dobré školy, které často mají vysokou poptávku po místech. Řešením ale není zvýšit podíl soukromých škol. Musíme se bavit o reformě a podpoře státního systému, na který platíme daně a je tou hlavní částí. Soukromý sektor je spíše malá část, kterou můžeme sledovat jako inspiraci.

Firmy v poslední době často sází na dovzdělávání svých zaměstnanců samostatně. Je to také cesta budoucnosti?

Státní školství je vybudování celého balíku znalostí a dovedností pro život. Firmy pak zaměstnance školí specificky pro pozici, na kterou ho potřebují. Chybí nám tady ale posun mezi profily dovednotí a profesemi, což firma neudělá, protože rovnou hledá kandidáty, kteří mají předpoklady pro tu konkrétní pozici. Neudělá to ale ani univerzita zpětně, protože zaměstnanec neuvažují se vrátit na několik let zpět a studovat. Chybí nám tady segment několikaměsíčních rekvalifikačních kurzů, které dokáží lidi přesouvat mezi profesemi a tím posouvají pracovní sílu v zemi. Je to o spolupráci firem s vládou a mělo by to být spolufinancováno oběma subjekty.

Je to něco, co požadují vaši klienti, aby tady bylo k dispozici?

Firmy se do této oblasti snaží vstupovat. Třeba centra podnikových služeb si vytváří svoji univerzitu, kde mají soubor online kurzů, který absolvují zaměstnanci večerním studiem a mohou posunout svoji kvalifikaci. Tato nabídka je ale jen pro několik stovek zaměstnanců a je to jen částečné zaplnění prostoru. Potřebujeme vytvořit program rekvalifikace, který přesune pracovní sílu z jednoho odvětví, kde její pořeba klesá, do odvětví, kde je jí nedostatek. V ČR pracuje nepříklad v oblasti obchodu, fyzického retailu 750 tisíc zaměstnanců. Za pět let možná budeme potřebovat jen poloviční počet. I další sektory čeká změna struktury pracovní síly. Vláda by se neměla dívat jen na nízkou nezaměstnanost, ale musí se dívat na to, kolik zaměstnanců by uměla posunout z jednoho sektoru do jiného s vyšší přidanou hodnotou práce. Je to o modelu spolupráce MPSV, úřadů práce, MŠMT a soukromých firem, které umí řícti, co potřebují za dovednosti a mohou přispět do rekvalifikačních kurzů svými lektory a know-how. Systém ale musí zaštítit a podpořit zodpovědná ministerstva a státní úřady.

Jaké covid otevřel pro Českou republiku příležitosti, aby se mohla posunout kupředu?

Covid pro nás znamená mnoho výzev a težkostí, zároveň pro každého z nás přináší možnost náš život změnit. Byla by chyba se plně vrátit zpátky do modelu života, podnikání a byznysu před covidem. To se totiž ve zbytku světa nestane. Vidím příležitost, že řada pracovních míst se transformuje do kombinovaného modelu, kde lidé budou pracovat dva-tři dny v týdnu z domova a nebude potřeba od pondělí do pátku vysedávat v kanceláři. Věřím, že dál budeme využívat pro zvyšování efektivity digitální nástroje, budeme méně cestovat, čímž snížíme produkci oxidu uhličitého a ubude aut ze silnic. Dál se bude určitě posouvat digitální ekonomika, která je na vzestupu. Je důležité těmto změnám být otevření, aby zastaralé činnosti mohly zaniknout a my jsme mohli posunout uvolněnou kapacitu pracovních sil a našeho talentu pro práci a dovednosti budoucnosti.