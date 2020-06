ČSA čeká zřejmě velké propouštění. O práci by mohlo přijít až 60 procent zaměstnanců

Praha České aerolinie (ČSA) budou zřejmě masivně propouštět. Vedení dopravce o tom nyní jedná s odbory. V pátek na to upozornil server zdopravy.cz a potvrdili to i zástupci odborů. Podle serveru by se to mohlo týkat až 60 % zaměstnanců. Ve společnosti nyní pracuje kolem 700 lidí.

Podle odborů by propouštění mohlo být i projevem zatím neúspěšných jednání skupiny Smartwings, do níž ČSA patří, o pomoci státu. Jednou z podmínek státní pomoci totiž bylo zachování současného počtu zaměstnanců. Na vyjádření ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) se zatím čeká. „První jednání proběhla, zatím čekáme na další informace. Bylo nám sděleno, že firma bude potřebovat podstatně méně lidí,“ řekla serveru předsedkyně Odborové organizace posádek letadel Tereza Löffelmanová. Jednání potvrdil i Pavel Sokolík z Odborového svazu zaměstnanců letectví. „Od ČSA jsme se dozvěděli, že si nebudou moci dovolit tolik zaměstnanců,“ řekl. Podle něj bude propouštění plošné, dotkne se tak posádek letadel i pozemního personálu. Přesná čísla zatím Sokolík nezná, v pondělí by mělo být propuštěno asi 29 zaměstnanců. Hlavní vlna propouštění je však zřejmě plánována na příští měsíce. Vedení letecké skupiny teď jedná s vládou o poskytnutí státní garance za komerční úvěr. Měl by být kolem 800 milionů Kč. Jednou z podmínek státní pomoci, které prezentoval Havlíček, ovšem mělo být udržení zaměstnanců. Těch ve skupině Smartwings pracuje kolem 2500.