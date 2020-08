CTP plánuje snížit v brněnském Spielberku produkci odpadu z 300 na 55 tun ročně

PRAHA Developerská společnost CTP Invest zmodernizuje úspěšný kancelářský areál Spielberk blízko centra Brna. Cílem je snížit energetickou spotřebu a v konečném důsledku také omezit uhlíkovou stopu, kterou za sebou areál zanechává. Do modernizace energetického systému investuje CTP téměř 40 milionů korun.

V rámci modernizace CTP v areálu nahradí současné světelné zdroje LED svítidly, energii si začne vyrábět z fotovoltaických panelů a instaluje také systém řízení energie. Vymění chladící jednotky a vzduchotechniku. Ročně tak uspoří až 955,22 MWh energie, což představuje snížení emise skleníkových plynů o 872,97 tun za rok. “Chceme být lídrem přechodu na provozně uhlíkově neutrální ekonomiku a v Brně jím určitě již jsme. Nejen že stavíme a rekonstruujeme budovy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí, ale také motivujeme jejich uživatele k ekologickému chování. Naším cílem je pozitivní dopad na společenství, ve kterém působíme,” řekl Jiří Kostečka, který za rozvoj aktivit CTP v Brně odpovídá.

Kancelářský areál bez směsného komunálního odpadu

Projekt modernizace a snížení energetické spotřeby areálu Spielberk je součástí dlouhodobé strategie CTP Invest, která plánuje kancelářský areál s deseti budovami a zhruba 4000 pracovními místy přeměnit na oblast s nulovým netříděným odpadem. Z analýzy, kterou vloni provedl Institut cirkulární ekonomiky vyplývá, že při správném třídění odpadu by se jeho produkce mohla okamžitě snížit z 302 tun na pouhých 55 tun ročně. „Rozmístění odpadkových košů u pracovních stolů lidi nijak nemotivuje k tomu, aby třídili odpad. Je pro ně jednodušší vyhodit vše do koše pod stolem, než se zvednout a donést to na chodbu a roztřídit. Pokud chcete lidi přimět chovat se odpovědně, musíte jim k tomu vytvořit podmínky,” vysvětlil Kostečka. Developer a provozovatel kancelářského areálu Spielberk nyní jedná s nájemci o dalších krocích, které povedou k poklesu produkce odpadu a přitom nesníží komfort uživatelů nemovitostí. Pokud se strategie nulového netříděného odpadu na Spielberku osvědčí, plánuje ji developer postupně zavádět také ve svých průmyslových parcích.

CTP Invest bere dopad své činnosti na životní prostředí velmi vážně. Do roku 2023 chce být provozně uhlíkově neutrální. Modernizuje své již postavené nemovitosti a staví kvalitní nové a všechny je postupně certifikuje podle enviromentální certifikace BREEAM nebo WELL. Rozvíjí i celou řadu dalších aktivit směrem k šetrnému hospodaření. Aktuálně společnost investovala do výsadby a pořízení milionu metrů čtverečních lesa u Mladé Boleslavi a za každý metr čtvereční nově zastavené plochy další metr čtvereční lesa vysází. V brzké budoucnosti chce také osadit střechy svých parků fotovoltaickými elektrárnami o výkonu přesahujícím 20 megawatt-peak a výhledem až 250 MWp.