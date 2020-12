Dárky i na poslední chvíli. Poradíme vám, co koupit blízkým pod stromeček

Praha Do Štědrého dne zbývá už jen pár dnů a vy ještě stále nemáte vánoční dárky. Nezoufejte, neznamená to žádnou katastrofu.

Otevřeno mají zatím nejen potravinové řetězce, ale i obchodní centra, tedy třeba obchody s módou, obuví, elektronikou, hračkářství, lékárny či knihkupectví. Obchodníci jsou zásobení, takže sortiment zboží by vás neměl zklamat ani na poslední chvíli.



Na opozdilce jsou připraveny rovněž e-shopy. Vzhledem k aktuální situaci a vytíženosti přepravních společností, jejichž kapacity jsou na hraně, vám však takřka nikde negarantují obecné poslední datum objednání, kdy vám ještě zboží včas doručí na adresu domů.

Internetoví obchodníci na to jdou proto trochu jinak. „Zda zboží garantujeme doručit do Vánoc, poznají zákazníci podle červené pečeti, kterou uvádíme přímo u samotného produktu,“ vysvětluje Pavla Hobíková z Mall.cz. Stejnou cestou jde Onlineshop.cz. Tady u dárků, které byste rádi objednali, hledejte obrázek malého vánočního stromečku s dovětkem „dodáme do Vánoc“. Na Alza.cz pak najdete aktuální rychlost doručení hned na úvodní stránce.

Jistější je osobní odběr

Další alternativou je doručení do samoobslužných výdejních boxů. Ty nabízí Zásilkovna (tzv. Z-BOX), e-shop Mall.cz (Mall Box) a také Alza.cz (AlzaBox). I tady ale může být termín doručení delší než obvykle. Ovlivňuje ho kromě dopravy také momentální vytížení daného boxu. „Proto apeluji na zákazníky, aby si objednávky vyzvedávali po doručení co nejrychleji,“ říká mluvčí Alzy Daniela Chovancová.

Bezpečnější však je při nákupu na poslední chvíli zvolit osobní vyzvednutí na pobočkách e-shopů. Pokud je zboží skladem, je nákup připraven ještě týž den, nejpozději den následující. „Osobní odběry na našich výdejních místech je možné využít až do 23. prosince,“ potvrzuje Pavlína Tauchmanová z Onlineshop.cz. Až do posledního dne lze vyzvedávat zboží rovněž u Alza.cz a v Mall Shopech. Otevírací dobu mají ale pobočky různou, raději si ji proto ověřte dopředu.

Dárkové hity jsou přitom podobné jako loni. „Hračkám vévodí stavebnice Lego všech kategorií, od Lego Duplo pro nejmenší až po Lego Technics pro větší či Lego Friends pro děvčata,“ říká Václav Koukolíček z řetězce Tesco. Pro malé slečny jsou v kurzu také sběratelské panenky LOL a česací hlava Frozen. Pro kluky vedou autodráhy nebo třeba záchranářská helikoptéra.

Vybírat ale můžete i z mnoha dalších kousků. „V sortimentu hraček máme letos 50 procent novinek,“ uvedla Lutfia Volfová z Globusu. „Zákazníci u nás najdou trendy hračky pro malé i větší děti. Od nadstavby velmi úspěšné stavebnice Gravitrax přes novinku Lego super Mario až po společenskou hru na motivy videoher Minecraft.“

Poukazem nic nezkazíte

Evergreenem je pak elektronika a drobné domácí spotřebiče. Oblíbené jsou i letos mobilní telefony a domácí elektro jako kávovary, holicí strojky či elektrické zubní kartáčky. Obrovský zájem je také o notebooky, herní konzole a hry, chytré hodinky či bezdrátová sluchátka.

Raketově vzrostly prodeje fitness pomůcek. „Největší zájem je o běžecké pásy, kde se cenové relace pohybují přibližně od sedmi do dvaceti tisíc, dále rotopedy a eliptické trenažery s cenami od čtyř do deseti tisíc,“ popisuje Tauchmanová. Další boom pak podle ní zažívají koloběžky v hodnotách od jednoho do tří tisíc korun a elektrokoloběžky od šesti do čtrnácti tisíc.

Pokud vše chcete vyřešit s co nejméně starostmi nebo třeba máte obavy, že byste se svým blízkým netrefili do vkusu, můžete dárek vyřešit dárkovými poukazy. Například u Datartu můžete vybírat z karet v hodnotě 200, 500, 1000 a 2000 korun. Podobně nabízejí poukazy obchody s oblečením, lékárny i potravinové řetězce. V Globusu si částku na dárkové kartě zvolíte sami, minimální hodnota je 300 korun. Lidl má poukázky na 250, 500 nebo 1000 korun, Tesco v hodnotách 50 až 500 korun. A pozadu nezůstávají ani e-shopy. Dárkové poukazy můžete pořídit třeba u Onlineshop.cz, Mall.cz, Alza.cz nebo Tchibo.cz.

V nouzi nejvyšší můžete zajet na nejbližší benzinku. S opozdilci totiž na čerpacích stanicích každoročně počítají. Kromě lahví s alkoholem a sladkostí tady můžete koupit také různou kosmetiku, hračky, ale také třeba právě dárkové poukazy.