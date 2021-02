Děláme vše pro to, abychom mohli otevřít. Špatná čísla s námi nesouvisejí, říká šéf Asociace nákupních center

Praha Nákupní centra se chystají na pondělní otevření. Zřizují testovací místa a počítají s tím, že jejich zaměstnanci budou nosit respirátory třídy FFP2. „Nežijeme ve standardních podmínkách, takže se tomu musíme částečně přizpůsobit,“ říká Jan Kubíček, předseda výkonného výboru Asociace nákupních center.

LN Věříte tomu, že budete moci v pondělí otevřít?

Děláme pro to maximum. Situace je trochu nešťastná. Je evidentní, že s námi špatná čísla nesouvisejí. My ještě navíc navrhujeme zpřísnění opatření, aby byly všechny zainteresované strany s tímto v souladu. Nemá potlačovat něco, co nepřispívá negativně, a navíc stojí ohromné peníze. Upřímně nechápu, proč si lidi můžou koupit potraviny, ale už si nemůžou skočit vedle pro boty.