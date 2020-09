Deutsche Bank v odéru skandálu. Za podezřením z praní špinavých peněz jdou i politici

FRANKFURT/PRAHA Tajné dokumenty, jež unikly z amerického Úřadu pro prevenci finanční kriminality (FinCEN), stavějí do špatného světla vedle britské HSBC či JP Morgan a dalších světových bank i dvě největší německé – Deutsche Bank (DB) a Commerzbank. Jejich akcie včera dál padaly a investoři se netají obavami, že špatná pověst nakazí celý bankovní sektor.

„Zápach korupce a praní špinavých peněz se nad největšími bankami bude vznášet ještě dlouho,“ vyjádřil se podle německých médií na konto čerstvého skandálu, který dostal jméno FinCEN-Leaks, hlavní analytik brokerské společnosti Markets.com Neil Wilson.

DB se týká největší část uniklých dokumentů. Americkým úřadům měla nahlásit 982 případů praní špinavých peněz v objemu 1,3 bilionu z celkem dvou bilionů dolarů (asi 30 bilionů korun), o nichž se dokumenty zmiňují. Řadu z nich ale s katastrofálním zpožděním. FinCEN-Leaks podle listu Handelsblatt přinášejí detaily i o tom, jak moskevská pobočka DB roku 2014 prala špinavé peníze v Moskvě, což později vyústilo v pokutu od FinCEN.

DB svoji pověst brání tím, že jde o minulost (dokumenty jsou z let 2000–2017), která je dozorujícím orgánům známa a byla jimi vyřešena. A že od té doby banka investovala obrovské peníze do prevence. Od roku 2013 do současnosti například ztrojnásobila počet zaměstnanců, kteří se hlídání bankovních procesů věnují.

Kauza, podobně jako nedávný krach finanční společnosti Wirecard, vyvolává značnou pozornost i v nejvyšších patrech německé politiky. Postoj bankovního regulátora, že veškerá podezření byla řádně prověřena a uzavřena, vyústil ve značnou kritiku jeho schopností. Podle europoslance Svena Giegolda (Zelení) jde o selhání bank i jejich dozoru. Europoslanec Markus Ferber (CSU) požaduje vytvoření evropské úderné skupiny proti praní špinavých peněz.

Ovšem šéf vládnoucích sociálních demokratů Norbert Walter-Borjans by podle Morgenpost.de na lavici obžalovaných rád viděl celou banku jako subjekt trestněprávního řízení s možností odebrat jí bankovní licenci.

Německý tisk míří kritickým prstem na šéfa DB Christiana Sewinga, který byl v době moskevských transakcí zodpovědný za audit v celé skupině DB. Média však mají za to, že akcionáři DB budou mít zájem na tom, aby Sewing pokračoval v nastoupeném kurzu zeštíhlování, započatém už loni v létě, který má pomoci špatně hospodařící bance na nohy. Banka v úterý oznámila plán urychleně snížit počet poboček z 500 na 400. Usnadní jí to zrychlená digitalizace v důsledku koronavirové krize.