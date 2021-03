Developer CTP vstupuje na burzu cenných papírů v Amsterdamu

PRAHA Developerská skupina CTP Group, která se specializuje na stavbu průmyslových a logistických nemovitostí a působí převážně na českém trhu, chce vstoupit v následujících týdnech na burzu cenných papírů v Amsterdamu. Hrubý výnos by měl dosáhnout zhruba 900 milionů eur (23,5 miliardy korun).

„Celosvětově jsou výhledy logistických nemovitostí velmi atraktivní. Současná situace urychlila několik faktorů, mezi nimi například masivní růst e-commerce, který vede k dlouhodobé skokové změně poptávky po logistických službách a prostorech,“ uvedl generální ředitel CTP Remon Vos.



Oznámená nabídka se týká 15 procent akcií společnosti CTP, které poskytne jediný akcionář skupiny a generální ředitel Remon Vos. Ten po dobu jednoho roku zůstane většinovým akcionářem společnosti. Nabídka bude primárně zpřístupněna institucionálním investorům. Finančním poradcem společnosti je N.M. Rothschild & Sons Limited.

Skupinu CTP Group založil Nizozemec Remon Vos v roce 1998 v České republice. Před pěti lety CTP vstoupila na další trhy v regionu. Kromě Česka působí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Polsku a nově v Maďarsku. V Česku na konci června firma vlastnila 3,46 milionu metrů čtverečních ploch v 54 areálech.

Letos by CTP chtěla začít stavět tři projekty v Polsku, a to ve Varšavě a Katovicích, celkový objem investic je přes pět miliard korun. V Rakousku by měla začít stavbu logistických projektů poblíž Vídně.

Hrubý příjem z pronájmu CTP Group loni meziročně vzrostl o 15 procent na 344 milionů eur (8,8 miliardy korun). Na konci roku 2020 měla ve výstavbě 740.000 metrů čtverečních pronajímatelných ploch, které budou dokončeny letos. Aktuálně vlastní budovy o rozloze 6,3 milionu metrů čtverečních.