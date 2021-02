Developer CTP zaznamenal rekordní růst a chystá expanze

PRAHA Největší průmyslový developer ve střední a východní Evropě CTP i v loňském roce potvrdil svoji pozici, když zaznamenal meziroční růst o 15%. Paradoxně tomu pomohla koronavirová pandemie, protože růstu pomohl výrazný nárůst e-commerce a s tím spojená poptávka po logistických službách. CTP v současnosti působí v sedmi zemích a nyní se chystá do Rakouska, první západoevropské země.

„Z obchodního hlediska to byl jeden z nejlepších roků v historii CTP. Navzdory celosvětové pandemii se nám podařilo výrazně rozšířit naše aktivity. S rokem 2020 dosáhlo CTP 22 let nepřetržitého, ziskového organického růstu. Počítáme s tím, že naše portfolio letos výrazně přesáhne 7 milionů metrů čtverečních. CTP je tím pádem na dobré cestě k dosažení 10 milionů metrů čtverečních pronajímatelné plochy do konce roku 2023,“ říká Remon Vos, zakladatel a generální ředitel CTP.

Developer chce nadále posilovat svou pozici na trhu, a to masivními investicemi do Polska, kde chce investovat přes 5 miliard korun do výstavby nových logistických parků, jejichž část se začne stavět už v prvním čtvrtletí letošního roku. Areály CTP mají dohromady rozlohu 6,3 milionů metrů čtverečních, do konce roku chce společnost dosáhnout na 7 milionů metrů čtverečních pronajímatelné plochy, do konce roku 2023 dokonce na 10 milionů metrů čtverečních.

„Přes 80 % nových smluv uzavíráme se stávajícími nájemci, kterých je více než 700. Naše nájemní smlouvy nyní podle indikátoru WAULT vykazují hodnotu 6,0. Zároveň neustále rozšiřujeme objem pozemků určených k zástavbě, abychom vždy měli jistotu, že jsme připraveni podpořit expanzi našich klientů, a to jak v lokalitě, kde si CTPark aktuálně pronajímají, tak v nových regionech,” vysvětluje Richard Wilkinson, finanční ředitel a zástupce generálního ředitele CTP.

„Ať už naši klienti expandují kamkoliv, vždy těží z dosahu naší sítě průmyslových nemovitostí, která jim umožňuje růst v lokalitách, kde to potřebují, a profitovat tak z dlouholetého partnerství s CTP,” dodává Wilkinson.

Další expanzi chce kromě zisku z minulých let CTP financovat skrz zelené dluhopisy. První dvě emise proběhly loni na podzim v celkovém objemu 1 miliardy eur (necelých 26 miliard korun) a od té doby se úspěšně obchodují.

„Výkon našich zelených dluhopisů je opravdu působivý – dluhopisy se splatností v roce 2025 se obchodují s výnosem kolem 0,8 %. Naše náklady na dluh u stávajících bankovních půjček oproti tomu dosahují až 2,1 %,“ doplňuje Jan-Evert Post, Head of Funding & Investor Relations v CTP.