Halloween poráží Dušičky. Zahraniční svátek je marketingově atraktivnější

Sucho letos snížilo úrodu českých dýní o dvě třetiny Úroda českých dýní je letos kvůli suchu až o dvě třetiny nižší než obvykle. Uvedli to v pondělí pěstitelé na dotaz ČTK. Podle obchodů je velkých dýní, které se vydlabávají na Halloween, který připadne na středu, nedostatek. Zájem o dýně dlouhodobě stoupá, lidé znají především druh hokaido, která se nemusí loupat. Například v řetězci Albert jde o každou čtvrtou prodanou dýni, oblíbené jsou také dýně máslová, tykev okrasná a dýně špagetová. "My jsme to (nedostatek vláhy) pocítili hodně, jsme z východních Čech, u nás bylo sucho vlastně od jara. Takže dýně hokaido byly maličké - prostě pomalu jako tenisáky, halloweenské prakticky nemáme," řekl Miloš Kurka, který je biopěstitelem dýní na Rychnovsku. To potvrzuje pěstitelka Jaroslava Pipková ze Statku u Pipků na Vysočině. "S manželem jsme si říkali, že úroda je určitě o dvě třetiny nižší. Pěstujeme hodně druhů dýní, ale velkou část tvoří typické oranžové dýně na Halloween na dlabání - a ty jsou rozhodně o polovinu nebo dvě třetiny menší," dodala. Pipkovi pěstují dýně zhruba na sedmi hektarech půdy.