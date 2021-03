Dlouhý píše Babišovi: firmy chtějí očkovat samy, část se nebojí ani ruské vakcíny

PRAHA Český podnikatelský stav vyslal oficiální signál vládě. Část firem je ochotna pustit se do vakcinace svých lidí i zaplatit náklady ze svého, vzkázal v dopise šéf Hospodářské komory premiérovi.

Už na začátku roku začaly velké tuzemské firmy jako Škoda Auto nebo OKD chystat vlastní očkovací strategii proti covidu. Hlasy z podnikové sféry sílí a jeden z jejích hlavních prostředníků se je rozhodl předat vládě.

„Zaznamenáváme v rámci pozitivní reakce řady firem výrazný tlak na to, aby se co nejrychleji mohlo začít očkovat i v samotných firmách. Jsou připraveny do tohoto procesu investovat vlastní finanční prostředky, personální kapacity i využít svá zdravotnická zařízení,“ napsal Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR. Dopis, který mají Lidovky.cz k dispozici, ve středu dorazil na stůl premiéra Andreje Babiše (ANO).

V tuto chvíli se v Česku očkují lidé nad 70 let, prostor dostanou také chronicky nemocní a na vakcinaci v podnicích dojde pravděpodobně až o několik měsíců později. Zároveň není možné nakupovat vakcíny vlastními silami, to má pod palcem ministerstvo zdravotnictví.

Nicméně šlo o to vyslat vládě oficiální signál. Téma znělo minulé úterý na prezidiu Hospodářské komory, kde jeho členové probírali dotazy či vzkazy z firem. „Jsou společnosti, které jsou ochotné do očkování vložit vlastní prostředky: chtějí ochránit své lidi, udržet si je a vědí, že je to jediná cesta, jak se bránit opakujícím se lockdownům. Můžou se například podílet na logistice vakcín, zapojit závodní lékaře a podobně,“ popsal pro Lidovky.cz Vladimír Dlouhý.

Celkem má Hospodářská komora ČR na 16 tisíc členů a samozřejmě jen část z nich si může dovolit uvažovat o vlastním očkovacím centru.

Vakcíny z Ruska ano, ale...

Citlivým tématem jsou vakcíny z Ruska, Číny nebo Indie, které zatím nejsou schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Česko zatím nechce její posvěcení obcházet a posílat je do oběhu schválením svým Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Nicméně jsou firmy, které by byly za jasných podmínek ochotné používat k očkování i tyto přípravky.

„Jsou na to různé názory. Někteří naši členové říkají: jsme připraveni očkovat, pokud tyto vakcíny schválí SÚKL,“ podotkl Dlouhý s tím, že v praxi se dá očekávat, že někteří zaměstnanci nebudou vakcíny z výše zmíněných zemí chtít, případně budou očkování odmítat zcela.

Už v lednu větší podniky vyjádřily ochotu nabídnout svým lidem benefit firemního očkování.

Například nošovická automobilka Hyundai, která má vlastní zdravotnické zařízení, by podle svého vyjádření byla schopna očkovat proti covidu až 300 lidí denně. Její šéfové se zároveň nechali slyšet, že firma zařídí aplikaci vakcíny také rodinným příslušníkům zaměstnanců nebo lidem z dodavatelských společností, které sídlí v jejím areálu.