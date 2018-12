Do Česka přichází pumpy AVIA, známé nejvíc z Německa. Jedná se o šestou největší síť v Evropě

PRAHA Praha, Brno, Lanškroun, Havlíčkův Brod, celkem 12 benzinek už u nás funguje pod značkou AVIA. A další skoro desítka se právě buduje. Značka, která vznikla sdružením několika nezávislých dodavatelů a prodejců pohonných hmot ve Švýcarsku v roce 1927 a které dnes už patří přes 3 tisíce pump v 15 zemích Evropy, se začala šířit i po Česku.

AVIA je počtem zapojených stanic šestá nejpočetnější značka v Evropě – po pumpách Shell, Total, BP, Esso a ENI (Agip). Nejvíce je zastoupena v sousedním Německu, v Česku by počet benzinek AVIA měl do pěti let dosáhnout stovky.

Pumpy nevznikají nové na zelené louce, ale přestavbou stanic stávajících vlastníků, kteří zůstávají majiteli nadále, ale poskytovateli licence platí poplatky z prodaných litrů pohonných hmot. Systém tedy připomíná franšízové podnikání. Poskytovatel licence zajišťuje pumpám společnou propagaci a marketing, pumpaři také využívají jednotné zásobování pohonnými hmotami, které dodavatel díky většímu odběru pořizuje levněji než samotní pumpaři. AVIA si kromě toho nechává v nezávislých laboratořích testovat kvalitu odebraných vzorků prodávaných paliv.

Tak trochu jako franšíza

Nejpočetnější sítě čerpacích stanic v Česku Značka - Majitel - Počet pump Benzina – Unipetrol – PKN Orlen (Polsko) – 406



MOL, Pap Oil, Slovnaft – MOL (Maďarsko) – 306



Euro Oil (Čepro) – stát - ministerstvo financí – 200

Shell – Royal Dutch Shell (Brit.-Nizozems.) – 175

OMV – OMV (Rakousko) – 140



Robin Oil – Jiří Zoubek – 72



Tank Ono – Petr a Jiří Ondrovi – 41



KM Prona – Vladimír Minařík – 36



„Princip skutečně připomíná franšízy. Nejsme ale Shell nebo Benzina, v síti mají jednotliví prodejci větší volnost, sami si volí cenu, nabídku zboží v shopech a podobně,“ uvedl Jiří Schejbal, někdejší manažer největší petrolejářské firmy u nás Unipetrolu a dnes majitel společnosti Union Energy, která je v Česku držitelem licence pro užívání značky AVIA. Zásobování pump pak má na starosti distribuční firma Probo Trans Praha. Celý projekt pomáhají budovat i další manažeři, leckdy také s letitou praxí v Unipetrolu.

K současným benzinkám v červeno bílých barvách postupně přibývají další. Zájem ze strany nezávislých pumpařů roste úměrně s tím, jak roste i počet zapojených stanic. Projekt u nás vzniká už déle než rok a zpočátku panovala ze strany majitelů pump jistá nedůvěra. Zkušenost a domácí reference přišly až s prvními odvážlivci, kteří se do systému zapojili.

Během příštího roku už prý ale vzroste počet čerpaček v síti AVIA na 30 až 40 a plány do pěti let uvádějí až stovku pump. Pro srovnání – lídr pumpařského byznysu u nás Benzina (součást Unipetrolu) má aktuálně přes 400 stanic.

Dosavadní no-name stanice soukromníků, přestavěné do barev a značky, známé v Evropě, mohou podle odborníků z branže skutečně přitáhnout víc zákazníků než dosud. Včetně řidičů ze zahraničí, kteří už mají s AVIA pumpami zkušenost. To by teoreticky mělo vést i k navýšení prodeje konkrétní benzinky. Záleží ale na každém pumpaři, zda se mu investice do licence vyplatí.

Jak čelit gigantům

AVIA je podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka úspěšný koncept, který má pumpařům pomoci lépe konkurovat velkým nadnárodním sítím jako je v Evropě Shell, Total, BP nebo Aral nebo OMV. „Je to v Evropě nejrozšířenější forma konsolidace menších hráčů, kterým poskytuje výhody třeba centrálního marketingu nebo zásobování, jaké mají spíš ty velké sítě,“ říká šéf unie, která u nás sdružuje menší prodejce a distributory pohonných hmot.

Připomíná také, že už zhruba před dvěma desítkami let vznikl u nás pokus zavádět síť AVIA pump, ale roky tu fungovaly pouze tři takové stanice a projekt se tehdy nepodařilo rozšířit.

Ne každý ale záměru věří. „Neočekávám nějaký zásadní obrat oproti současnému stavu. Řidiči stále víc žádají na stanicích široký rozsah služeb, moderní restaurace, myčky a podobně, což malé soukromé pumpy málokdy poskytují,“ reaguje manažer jedné s velkých petrolejářských sítí, který kvůli kontaktům na zástupce AVIE nechce zveřejnit jméno.

Ze 3 tisíc pump značky AVIA funguje nejvíc v Německu – 837. Na druhém místě je Francie (717) a pak Švýcarsko (609). Více než 100 jich má ještě Nizozemsko, Španělsko, Rakousko a Maďarsko.

Přepumpované Česko

Skutečností ale je, že přepumpované Česko má pro podobný koncept a konsolidaci ideální podmínky. Přesněji – vysoký počet pump na kilometry silniční sítě a přitom na evropské poměry nezvykle velký podíl a vysoký počet menších „neznačkových“ majitelů čerpacích stanic.

O téměř 4 tisíce všech veřejných čerpacích stanic se u nás dělí podle statistiky ministerstva průmyslu celkem 1672 vlastníků, z toho 1390 majitelů má pouze jednu pumpu.