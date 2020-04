Obchody, restaurace nebo autoservisy. Do programu COVID Praha se stihlo přihlásit 363 podnikatelů

Praha Do programu COVID Praha se přihlásilo 363 podnikatelů. Předpokládaná výše zaručovaných úvěrů je 1,8 miliardy korun. Většina žadatelů je ze sektoru služeb, jako jsou například maloobchodní prodejny, restaurace, hotely či autoservisy.

Ve čtvrtek to sdělila Marie Lafantová, specialistka pro styk s veřejností Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která pro magistrát žádosti vyřizovala. Praha vložila do programu 600 milionů korun. Program spustila v úterý ráno a vyčerpán byl do deseti minut. Pražští podnikatelé se budou moci hlásit do chystaného vládního programu COVID III.

„Nejčastěji podnikatelé předkládali žádosti o záruky za úvěry do výše pěti milionů korun. Ta nejmenší byla za úvěr ve výši 50 000 korun, naopak nejvyšší zaručovaný úvěr dosahoval maximálního limitu programu 15 milionů korun,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Mezi žádostmi jasně dominoval obor služeb. Nejčastěji žádaly maloobchodní prodejny, restaurace, hotely, firmy ze zdravotnictví, cestovní kanceláře, eventové společnosti, wellness centra a autoservisy.

Z celkové sumy žádostí jich banka musela 39 vyřadit. Důvodem bylo například, že žadatel nedoložil požadovaný dokument, většinou potvrzení financující bankou, zaslal prázdný dokument nebo chtěl financovat projekt mimo Prahu. Někteří žádost podali vícekrát a další je poslali po uzavření příjmu žádostí. „K nízkému podílu zamítnutých žádostí výrazně přispěly vzorové formuláře a videonávod připravené pro žadatele,“ uvedla Lafantová.

Pražský program má stejné podmínky jako vládní COVID II, do kterého se ale pražští podnikatelé nemohli hlásit. Podnikatelé žádali o bezúročné úvěry od 10 000 do 15 milionů korun či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Praha bude za půjčky ručit do 80 procent. Program se vztahuje na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur.

Pražští podnikatelé se budou moci hlásit až do vládního programu COVID III, který bude připraven na přelomu dubna a května. Vyčleněno do něj bude 150 miliard korun, to znamená, že ČMZRB bude moci zaručit úvěry až v objemu 500 miliard a podpořit kolem 150 000 podnikatelů a firem zaměstnávajících až 500 zaměstnanců. V prvních čtyřech měsících letošního roku ČMZRB poskytla malým a středním podnikatelům finanční podporu přes 6,5 miliardy.