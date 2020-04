Dovolená v Česku: mnohé hotely a penziony už hlásí vyprodáno. Sezona se může protáhnout

PRAHA Všude dobře, doma nejlíp. Tímto heslem se letos budou řídit dovolenéchtiví Češi, jimž pandemie zhatila cestu k moři či třeba do Alp. Vláda opatrně slibuje, že léto už budou moci trávit v českých hotelích, penzionech či kempech, a ne jen doma nebo na zahradě své chaty. Domácí cestovní ruch se podle ministerstva pro místní rozvoj musí oživit. Pomoci tomu mají dovolenkové poukázky nebo třeba Jaromír Jágr.

„Poukazy na dovolenou po tuzemsku by zaměstnancům poskytoval zaměstnavatel jako benefit a zároveň by si je mohl částečně odečíst z daní,“ řekla pro Lidovky.cz ministryně Klára Dostálová (ANO) s tím, že cílem je restart cestovního ruchu. „Věříme v úspěšnou letní sezonu,“ dodala ministryně, podle níž by zaměstnanci mohli poukázky využít už o prázdninách.