Dovoz ojetých aut do Česka loni klesl o 15 procent, byl tak nejnižší za 6 let

Praha Dovoz ojetých osobních aut do ČR v minulém roce meziročně klesl o 15 procent na 150 731 vozů a byl tak nejnižší za posledních šest let. Průměrné stáří dovážených vozů bylo 10,7 roku, přičemž podíl vozidel starších deseti let se zvýšil o 3,5 procentního bodu na 54 procent. Oznámil to dnes Svaz dovozců automobilů.

Nejvíce dováženou značkou byla s 33 166 vozy domácí Škoda Auto, následuje Volkswagen s dovozem zhruba o 1500 aut nižším. Na třetím místě skončil Ford s 13 081 dovezenými vozy z druhé ruky.

Auta i přes velká očekávání výrazně nezlevní, ceny ojetin naopak poletí nahoru „Covid-19 smazal pět let růstu objemu dovozů ojetých vozů. Těch se loni dovezlo nejméně od roku 2014. Meziročně místo růstu celkový počet dovezených aut z druhé ruky klesl o 26 500 kusů. Pro kvalitu českého autoparku je to skvělá zpráva, neboť tyto vozy jsou často předmětem podvodů s tachometry, rokem výroby, nebo jsou po těžkých haváriích. Omezení dovozů ovšem již v závěru minulého roku přispělo k růstu cen domácích ojetin. Očekáváme, že tento trend bude pokračovat i letos,“ uvedla generální ředitelka skupiny Aures Holdings Karolína Topolová. Loni si Češi dovezli 77 ojetých Ferrari, 53 Maserati, 32 Lamborghini nebo 29 Rolls-Royce, ale také 30 Trabantů nebo 17 osobních vozů Tatra. Import ojetých aut zažil nižší propad než prodej nových vozů. Ten kvůli opatřením proti šíření koronaviru klesl téměř o 19 procent na 202 971 aut.