Dovezených ojetin je po koronaviru méně, certifikovaní prodejci však hlásí širší nabídku aut než kdy dřív

Koupit starší auto nebo novotou vonící vůz, který sjel před chvílí z výrobní linky? Nové auto logicky působí spolehlivěji, ale ani ojetého vozu, který byl pečlivě servisován, není třeba se obávat. Pro mluví především cena. Patrné je to i na českém trhu, kde prodej ojetin dominuje nad prodejem nových vozů.

Advertorial

Automobilový trh v Česku od počátku letošního roku prodělal značnou proměnu kvůli opatřením spojeným s koronavirem. Prodalo se méně nových i ojetých vozů. Nových osobních automobilů se za první čtvrtletí tohoto roku v České republice podle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) prodalo 50 194 kusů, což mimochodem znamená pokles 15,8 procenta oproti stejnému období loňského roku.

Za tutéž dobu, tedy leden až březen 2020, v Česku přibylo přes dalších 37 045 ojetin dovezených ze zahraničí. I tam je však znát výrazný pokles, především v průběhu března poklesl počet dovezených ojetých osobních aut meziročně téměř o 33 procent. Za celý první kvartál pak dovozy ojetin klesly o necelých 12 procent. Spolu s tím se však navýšil podíl prodávaných aut s tuzemským původem o tři procentní body na 53 procent.

Právě část trhu, který zahrnuje auta v Česku již registrovaná, která pouze změnila majitele, dominuje. Jedná se o auta, která prodal klasický autobazar, certifikované programy (například Škoda Plus, Das WeltAuto koncernu VW, Hyundai Promise a tak dále), nebo si je prodali lidé mezi sebou bez zprostředkovatele.

Na zánovní auta dohlíží i samy automobilky

Jestli jste někdy v autě hráli cestou na výlet známou hru na to, kdo napočítá víc protijedoucích aut jedné předem dané značky, máte jistě jasno, které vozy v Česku dominují. Jak je totiž patrné při jakékoli cestě autem nebo třeba na parkovišti u nákupního centra, nejoblíbenějšími auty jsou v Česku zcela jasně škodovky. Z bezmála šesti milionů registrovaných osobních vozů čítá domácí Škoda zhruba dva miliony aut, dále je to Volkswagen s téměř šesti sty tisíci vozy, třetí je Ford. Následují Renault, Peugeot, Opel, Hyundai, Citroën, Fiat, BMW a Toyota.

Pokud si tak chce člověk koupit ojeté auto, je z čeho vybírat. Ovšem co si budeme povídat, snadný výběr to není, vlastně to může být taková loterie. Metod, jak snížit riziko, že si společně s ojetým autem koupíte především problém, je však hned několik. Liší se podle stáří a ceny vyhlédnutého vozu.

Poptáváte-li zánovní auto, mohou být dobrou volbou certifikované prodeje ojetin přímo pod dohledem automobilek. Ty jsou nyní dobře zásobeny, což potvrzuje i Pavel Kašpar za největší certifikovaný program Škoda Plus. „Propad v dovozech aut během koronavirové pandemie přinesl pokles v nabídce ojetin na českém trhu. Program Škoda Plus nabízející zánovní a prověřená ojetá auta však disponuje nejširší nabídkou od svého spuštění, dosahující bezmála 10 000 vozů s prověřeným původem a po prohlídce v autorizovaném servise,“ upozorňuje Kašpar.

Právě tato možnost koupě vozu přes certifikované prodeje je stále populárnější. Ve Škoda Plus podle Pavla Kašpara zaznamenali během prvního letošního kvartálu zvýšený zájem zejména o vozy ve stáří do 18 měsíců od registrace. „Těchto aut byl ještě před rokem na trhu poměrně dostatek, zhruba od poloviny loňského roku jich ubylo, přičemž zájem o ně přetrvává,“ uvádí Kašpar. Na prodej vozů přes internet byl prý největší certifikovaný program připraven. Již na začátku února dokonce začal s výkupem vozů přes internetový formulář.

Zvýšený zájem přitom zaregistrovaly i další certifikované bazary značek jako je VW, Citroën, Peugeot, Hyundai či prémiové BMW.

Bez obav z neznámého původu i závad

Výhodou certifikovaných programů automobilek jsou záruky, které opravdu něco garantují. Člověk se tak nemusí obávat neznámého původu nebo špatného technického stavu vozidla. K dispozici totiž běžně bývá výpis servisní historie (ze zabezpečeného systému automobilky, nikoli servisní knížky servisu, kde mají evidentně několik let stejnou propisku), ověření najetých kilometrů i absence právních vad.

Pokud by se projevila nějaká skrytá závada, máte jistotu, že nad samotným prodejcem stojí importér, u něhož se dovoláte řešení.

Těžištěm nabídky certifikovaných prodejců jsou spíše zánovní a méně ojeté vozy, například ze značkových leasingů, na kterém jsou programy postaveny. V programech je tak méně starších vozů, z tohoto pohledu se nabídka může zdát omezenější.

Při koupi „jinde“ počítejte s dalšími výdaji na potřebnou kontrolu

Pokud se rozhodnete pro koupi z klasického bazaru, ze zahraničí nebo bez jakéhokoli zprostředkovatele, není na škodu s sebou ke koupi přizvat i zkušeného mechanika, který pozná, pokud je na autě něco špatně. Tahle služba nejspíš nebude zadarmo, ale může vám ušetřit starosti i peníze do budoucna. Když už totiž ojeté auto jednou koupíte, je jakákoli závada, která náhle „vyskočí“, váš problém (kromě vážných skrytých).

Zcela bezproblémová auta, u nichž platí heslo „sedneš a jedeš“, jsou dalo by se říci výjimečným úkazem. Po koupi by tak měla následovat preventivní prohlídka, která odhalí případné problémy než se rozvinou v něco horšího (a dražšího na opravu). Za důkladnější kontrolu vozu dáte v běžném servisu kolem 2 500 korun, ale částka může být i vyšší, záleží na typu a stáří auta.

Někteří výrobci aut jdou však takovým kupcům naproti, tudíž za prevenci značně ušetříte. Například Škoda nabízí velmi zajímavou službu těm, kteří se rozhodnou koupit starší škodovku mimo certifikované prodejny.

I starší vůz zkontroluje automobilka zdarma

Novopečeným majitelům čtyřletých a starších ojetých Octavií, Superbů, Fabií, Citigo, Roomsterů, Rapidů, Yeti a dalších modelů dává do půl roku od zakoupení prohlídku v autorizovaném servisu zdarma. Je úplně jedno, zda je automobil koupený v bazaru, od soukromníka, v rodině nebo dovezený ze zahraničí, v servisu Škoda zkontrolují vedle běžného opotřebení udělají vozu například také zátěžový test akumulátoru a především provedou diagnostiku včetně výpisu paměti závad.

Ani slevové programy automobilek nejsou k zahození a mohou ušetřit peníze za díly na starší auta. Výhodnější díly tímto způsobem seženete právě na škodovky, kterých jezdí po českých silnicích nejvíc. Automobilka disponuje programem Šeková knížka určeným pro vozy Škoda starší 4 let. V nabídce najdete cenové zvýhodnění na různé díly i případnou práci při výměně, například 20 % na tlumiče pérování, brzdy, spojkové sady, výfuk nebo seřízení geometrie a další výhody. Navíc tu platí jedna nezpochybnitelná věc - v autorizovaném servisu máte jistotu originálních dílů i technologických postupů.