Drony pomáhají energetikům, policistům i zemědělcům. Zákon však jejich využití limituje

PRAHA Drony, které prvotně sloužily jako vojenská technologie, dnes patří k šikovným pomocníkům u řady oborů. Uplatnění malých bezpilotních letounů je široké. Pomáhají například policistům při pátrání po zmizelých osobách, energetikům při kontrolách vedení vysokého napětí či zemědělcům. Počet prodaných dronů amatérům neustále roste a možná by jejich boom neměl konce, nebýt zákonů, které použití dronu limitují.

Profesionální drony se velmi dobře uplatní například v energetice. Pomáhají hlídat rozvody vysokého napětí, monitorovat stav sloupů nebo vyhledají porušená místa, například po bouřce. V řadě činností tak dokážou nahradit lidský faktor, protože se umí dostat do vysoké výšky, a to i v nepřístupném terénu.

O přínosu dronů vědí i v energetické skupině ČEZ. Kvůli legislativním omezením a ekonomické nevýhodnosti zatím ČEZ drony plošně nenasadil. I přesto je ale využívá, najímá si je ovšem externě. „Drony využíváme jako doplňkové prostředky ve specifických a ojedinělých případech, kde nejsou jiné možnosti nebo je jejich využití efektivnější,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž. Konkrétně ČEZ drony používá například při kontrolách vedení vysokého napětí nebo některých horkovodů. „U elektráren zvažujeme jejich využití pro kontrolu stavu chladicích věží,“ popsal Kříž.



V zahraničí se drony využívají také u alternativních energetických elektráren. Kontrolují například stav solárních panelů i lopatek větrných elektráren. Kromě toho drony také monitorují stav plynovodů a teplovodů, kde dokáží s příslušným vybavením hlídat tepelné úniky a identifikovat tak místa, kde je porušené potrubí.



Použití dronů je pro energetiky výhodné zejména ve špatně přístupném terénu a při pořizování dat, která není možné sebrat jiným způsobem. Mají však i své nevýhody. Ve srovnání s pilotovanými prostředky mají omezený dolet. Nevýhodou jsou také legislativní nároky na provoz dronů.



Nad polem kraluje, ve městě je to horší

Kvůli podobným peripetiím se zákonem je nepoužívají hasiči, i když by jim v některých případech pomohly. „V tuto chvíli nevyužíváme žádné drony. Do budoucna se ale s jejich využitím počítá, v současné době se řeší zjednodušení legislativy pro provoz dronů v rámci HZS ČR,“ sdělila mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.S bezpilotními letadly se nesmí létat v ochranných pásmech, mezi které patří například silnice, dálnice, železnice, telekomunikační sítě, okolí vodních zdrojů či národní parky. Zjednodušeně řečeno by dron neměl přeletět nad žádnou dopravní trasou, takže se nejvíce uplatní na polích a zemědělských pozemcích. V městě naopak téměř nemůže ani vzlétnout.

Pravidla pro pilotování dronu Regulaci dronů řeší Úřad civilního letectví ČR zákonem č. 49/1997 Sb. o civilním letectví.



U dronů určených pro rekreačně sportovní účely, tedy u malých, žádnou licenci nepotřebujete. Pokud ale se svým bezpilotním letounem plánujete komerční aktivitu – například fotografování a následný prodej fotek, nebo dron váží více než 20 kg, pak už ano.



Licenci vydává Úřad civilního letectví. U pilotů testuje schopnost dron ovládat a také zkontroluje znalost legislativy.



Jiná situace panuje u policistů. Ti už zakoupili celkem deset dronů, za které zaplatili přibližně dvě desítky milionů korun. Letecká služba Policie ČR používá polovinu z nich. V následujících letech svoji letku možná rozšíří. V roce 2019 až 2020 bude probíhat vyhodnocení používání bezpilotních letadel u policie a na základě tohoto vyhodnocení bude upravena popřípadě doplněna dlouhodobá koncepce,“ uvedla mluvčí Policejního prezidia ČR Eva Kropáčová.



Policii drony začaly vypomáhat v době migrační krize kvůli ochraně státních hranic. Dokážou totiž monitorovat těžce přístupné oblasti jako jsou lesy nebo skalnaté povrchy. „V současné době jsou využívány především v případě pátrání po pohřešovaných osobách nebo odhalování ohňů v zakázaných prostorech,“ dodala Kropáčová.



Drony najdou uplatnění i v zemědělství a lesnictví. V současné době mohou například pomoci při monitorování škod na polích i lesních porostech, které způsobuje dlouhodobé sucho, nebo sledovat vodní zdroje. K odhalování skutečných škod je používají také pojišťovny. V některých případech drony odhalily i pojistné podvody.



Plocha poničená požárem. Dron jednoduše změří rozlohu a nafotí pozemek.

Kdo nepilotuje dron, není Čech

Stále oblíbenější jsou bezpilotní letouny i u amatérů. Podle údajů internetového obchodu Mall.cz v roce 2017 vzrostl oproti roku 2016 počet prodaných dronů až čtyřnásobně. Během letošního roku pak Mall.cz zaznamenal oproti loňsku nárůst o 50 %. „Drony zaznamenaly největší boom v roce 2017, kdy jejich prodeje rostly čtyřnásobně. Vzhledem k úzké cílové skupině a pořizovací ceně se prodeje počítají v řádech nižších jednotek tisíc kusů,“ řekla mluvčí Mall.cz Táňa Lálová.



Větší množství dronů prodá Alza. U ní se počet prodaných dronů podle mluvčí Patricie Šedivé pohybuje od zahájení v řádech desetitisíců kusů. Poměr klasických dronů činí v celkovém objemu zhruba 60 %, malých dronů pak Alza prodá 40 %. „Drony se dají rozdělit do tří základních kategorií. Velmi často jsou to takzvaní „hobíci“, kteří mají dron jako alternativu k létání se standardními modely letadel. Další skupina zákazníků drony využívá hlavně jako nástroj pro originální natáčení videí a fotografování. A poslední skupinou jsou ti, co si drony kupují pro komerční využití,“ shrnula Šedivá.