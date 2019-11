Dvanáct tisíc košil ročně. Pánská oděvní značka Le Premier chce zvýšit růst i obrat

PRAHA Značka pánské módy Le Premier, vlastněná firmou Image Care, chce do pěti let zvýšit konsolidovaný obrat v Česku, Polsku a na Slovensku z letošních 125 milionů korun na dvojnásobek. V současnosti módní skupina rozšířila svou nabídku o šití volnočasových kalhot, jako jsou jeansy nebo bavlněné kalhoty (chinos) na míru. Uvedl to zakladatel a majoritní vlastník značky Jakub Lohniský.

Značka Le Premier vyrobila první košile na míru v roce 2011. Od té doby se stala jednou z předních značek v šití metodou „made to measure“, tedy na míru, u košil i pánských obleků. Firma vlastní továrnu na košile v Prostějově, obleky šije v Třešti.

Špaček: Dnes si muž vezme džíny a košili a myslí si, že s tím může jít všude. To i do divadla! „Le Premier hodlá v příštím roce udržet a zvýšit náskok tržního podílu nad konkurencí v košilích a oblecích na míru a vyrobit přibližně 12 tisíc košil a 2,5 tisíce obleků ročně. Do pěti let pak plánuje zvýšit konsolidovaný obrat módní skupiny za všechny tři země z letošních 125 milionů korun na dvojnásobek," uvedl Jakub Lohniský. Od letošního roku stal spolumajitelem Image Care Tomáš Čupr, majitel internetového obchodu s potravinami Rohlik.cz, který koupil pětinu firmy za nižší desítky milionů korun. Firmu v současnosti vlastní kromě Lohniského také David Šimoník a investiční společnost Duck Sauce. Čupr se s Lohniským zná od vysoké školy a ve spolupráci vidí příležitost k investici, zůstává ale podle svých slov stoprocentně orientovaný na vedení e-shopu Rohlik.cz. „Má vize s Le Premier je udělat superkvalitní službu v pánské módě na míru, protože tohle tady pořád chybí," přiblížil Čupr své působení ve vedení módní značky. Le Premier potřebuje podle něj posílit strukturu manažerského řízení tak, aby mohla rychleji růst jak v tržním podílu, tak i v ziskovosti. „Tomáš umí poradit, jak zdravé firmy rychle nakopnout k zásadnímu posunu mezi velké hráče a navíc jim pomoci nastavit mimořádnou úroveň klientského servisu, jak se mu to povedlo u Slevomatu, Dáme jídlo nebo teď Rohlíku," myslí si Lohniský o Čuprově vstupu do firmy. Na rozšíření nabídky spolupracuje Le Premier s belgickým výrobcem, který se šitím kalhot na míru zabývá více než 60 let. „Díky této spolupráci máme možnost limitovaných edicí, které budou k dispozici jen omezený čas a vyrobíme jen několik kusů," dodal Lohniský. Zákazníci si budou podle něj moct nechat na přání „doladit detaily", jako jsou například monogramy, výšivky nebo kontrastní kapsy. Kromě dvou pražských salónů otevřela značka v minulých letech obchody také v Brně, Hradci Králové a Ostravě. Je také hlavním distributorem anglické značky obuvi Loake pro Česko, Slovensko a Polsko, kde v současnosti provozuje pět značkových obchodů. V Polsku má značka Le Premier pět poboček ve Varšavě, Krakově, Katovicích a Poznani, nově k nim přibude Vratislav.