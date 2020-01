Dvě třetiny propouštěných z Pilsen Steel zatím souhlasilo s dohodu, zbytek chce výpovědi

Plzeň Zhruba 65 procent zaměstnanců zkrachovalé Pilsen Steel, kteří v pondělí přišli ukončit pracovní poměr, přistoupilo na dohodu. Zbytek chce od zaměstnavatele výpovědi.

Na personální oddělení přišlo přes 350 hutníků a kovářů z celkem 475, které firma propouští. Další mohou přijít ještě ve středu, od 13:00 nejméně do 18:00. Pracovnice úřadu práce, který má ve firmě mobilní kancelář, je hned zaevidují. ČTK to řekla pracovnice plzeňských hutí a kováren, která má odchody z podniku na starosti.



„Zbylých 35 až 40 procent si nechá poslat výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou od 1. února. Nebo přišli a nechali si dát výpověď hned na místě, tak, jak jsem to udělal já,“ uvedl v úterý pro ČTK odcházející zaměstnanec Stanislav Čermák. Desítky lidí přijdou ve středu. Jde zejména o ty, kteří už někde brigádničí a nemohli se dostavit nebo ty, co pondělní fronty odradily. Lidé, kteří nepřijdou vůbec, dostanou výpověď automaticky.

Odcházející zaměstnanci dostanou od úřadu práce 65 procent tříměsíčního odstupného. Ti, kteří podepíšou dohodu o ukončení pracovního poměru, budou mít peníze asi do 20 dnů. Ti, co odmítnou, dostanou výpovědi s termínem 31. ledna a do konce března budou ještě zaměstnanci firmy. Hned ve středu 1. dubna se zaregistrují na úřadu práce, a až od něj dostanou rozhodnutí odstupném, mohou nastoupit do nové práce, pokud ji budou mít. „Lidé, kteří potřebovali co nejdříve peníze, šli okamžitě na dohodu, aby je dostali do 20 až 30 dnů,“ řek Čermák.

Propuštění na úřad práce

Propouštění zaměstnanci musí vrátit pracovní pomůcky, musí mít potvrzení o výdělku ze mzdového oddělení. Po podpisu dohody o ukončení poměru je vezme úřad práce do evidence nezaměstnaných s nárokem na podporu, nesmí být ale nikde zaměstnaní, ani na brigádách na dohodu o provedení práce. Díky tomu obdrží od úřadu 65 procent tříměsíčního odstupného. Pracovnice úřadu práce by měly být ve firmě ještě 31. ledna a v další termíny podle potřeb personalistů.



Pilsen Steel, který dluží věřitelům miliardy korun, je od loňského června v konkurzu a přes rok nevyrábí. Opustí ho 475 lidí; naposledy dostali část mzdy za srpen.

Plzeňská advokátní kancelář Janák, která převzala právní zastoupení podnikových odborů, dnes zveřejnila na insolvenčním rejstříku výzvu odborářů zaměstnavateli k zaplacení dlužných mezd za srpen až listopad 2019. Podle dohody mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem měli lidé z firmy, která je v odstávce, dostávat 75 procent průměrného výdělku. Obory žádají prostřednictvím insolvenčního správce zaměstnavatele, aby uhradil všem dlužné mzdy do 31. ledna 2020. Pokud tak podnik neučiní, mohou firmu žalovat, odmítnout dohodu o odstávce a zahájit spor o uzavření kolektivní smlouvy, kterou firma odmítla. Podle správce Jaroslava Brože nemusí lidé přihlašovat své pohledávky, tedy dlužné mzdy, u soudu ani u správce. Jejich mzdové nároky eviduje správce automaticky.

Německá skupina Maxe Aichera, potenciální kupec firmy, si chce nechat jen 50 lidí. Kupní smlouvu má uzavřít v nejbližších dnech, poté ji ještě musí schválit insolvenční soud. Bývalé hutě a kovárny Škody Plzeň koupila před 20 lety ruská strojírensko-metalurgická skupina OMZ, od roku 2010 vlastnil stoprocentní obchodní podíl firmy ruský podnikatel Igor Šamis.