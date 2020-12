E-cigarety JUUL na českém trhu končí. S novinkou to naopak zkouší tabákový lídr Philip Morris

Praha Byla to loni v říjnu velká sláva, když americký gigant JUUL Labs v rámci své globální strategie přišel i na trh v Česku. Teď výrobce, který ovládá v USA skoro tři čtvrtiny trhu elektronických cigaret a expandoval po celém světě, z Evropy a některých zemí dalších kontinentů odchází. A platí to i pro Česko.

Zatímco světový tabákový lídr Philip Morris v těchto dnech začíná u nás (jako poslední z velkých tabákových firem) svoji e-cigaretu prodávat, strojky značky JUUL už prakticky zmizely ze všech tuzemských trafik.



Původně JUUL vkládal do Česka velké naděje. „Chceme se stát lídrem na tomto (českém) trhu a doufáme, že přitáhneme k méně škodlivým elektronickým cigaretám co největší počet kuřáků klasických cigaret,“ uvedl loni v rozhovoru pro LN viceprezident společnosti JUUL Labs pro střední a východní Evropu Monzer Elabrashy. JUUL plánoval, že do budoucna ovládnou jeho strojky produkující nikotinovou páru celý zdejší trh.

Konec zahraniční expanze

Dnes, tedy pouhý rok a dva měsíce poté, je všechno jinak. JUUL s ohledem na padající tržby, ekonomickou krizi, přísná omezení tohoto byznysu v „obsazených“ zemích i domácí problém s aférou kolem poškození zdraví některých uživatelů elektronických cigaret (souvislost s JUUL ale nebyla prokázána) bere zahraniční expanzi zpět. Česko je podobně jako například Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie či Španělsko ve výčtu evropských zemí, kde JUUL končí nebo už skončil.

Podle mluvčího společnosti Robina Kielyho to umožní pokračovat v investování do vědeckých a rozvojových programů a technologií a soustředit se na podnikání na hlavních trzích, tedy v USA, Kanadě a Spojeném království. „O našem plánu odejít jsme informovali zaměstnance v České republice. Nebylo to lehké rozhodování a naším cílem je v této obtížné době jednat s našimi zaměstnanci s maximálním respektem,“ vyjádřil se Kiely pro LN.

Nejde ale jen o Evropu. Světová média už v září psala o tom, že JUUL Labs, firma s loňskými tržbami dvě miliardy dolarů, začala počátkem letoška opouštět některé trhy a propustila třetinu z tří tisíc zaměstnanců.

„JUUL Labs plánuje další kolo významného propouštění a zvažuje zastavení prodeje v celé Evropě a Asii. To by mohlo znamenat stažení až z 11 zemí,“ napsal například deník The Wall Street Journal.

E-cigarety jsou nejméně škodlivou formou kouření, neobsahují žádný tabák. Výrobci tedy z jejich prodeje nemusí platit žádnou spotřební daň. Na rozdíl od další méně rizikové alternativy – takzvaných zahřívaných tabákových výrobků, prodávaných i v Česku pod značkami IQOS a glo, ve kterých baterie ohřívá malé množství tabáku.

Žádný tabák, méně škodlivin

V případě e-cigaret baterie ohřívá tekutinu, tzv. liquid, která generuje aerosol, obsahující – například podle studie britského ministerstva zdravotnictví – o 95 procent méně škodlivin než kouř z klasických cigaret.

Zdravotnické organizace v zemích, jako je například Spojené království nebo Nový Zéland, e-cigarety oficiálně doporučují klasickým kuřákům jako vhodnější alternativu, pokud nemají vůli s kouřením úplně přestat. Podobný názor hájí u nás například lékařka Eva Králíková, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

Česko, kde holdovalo loni podle studie Státního zdravotního ústavu klasickým cigaretám na 2,3 milionu lidí a e-cigaretám zhruba 450 tisíc lidí (z toho skoro polovina souběžně s klasickými), se ukázalo pro JUUL jako neperspektivní trh. A snaha prosadit se tu jako omyl. Přesto to další firmy zkoušejí.

„Česká republika se stává prvním evropským a druhým světovým trhem, na který IQOS VEEV, naše nejpokročilejší řešení v segmentu vapingu a elektronických cigaret, uvádíme,“ komentovala e-cigaretový vstup do Česka generální ředitelka Philip Morris ČR Andrea Gontkovičová. Tou jednou zemí na světě, která Česko předběhla, je Nový Zéland.

Philip Morris už víc než tři roky válcuje tuzemský trh svým strojkem na zahřívání tabáku IQOS. Ten si podle tvrzení firmy už koupilo přes 450 tisíc lidí v Česku a 16,4 milionu po světě. Plní jej tabákovými náplněmi Heets, prodávanými v krabičce po 20 kusech za cenu přes 100 korun – srovnatelnou s cenou klasických cigaret. Vedle toho několik desítek tisíc uživatelů holduje konkurenčnímu zahřívači glo od dvojky trhu British American Tobacco.

Trhu vládnou Číňané

Co se ale týče elektronických cigaret, ve kterých tabák nahrazuje tekutá směs vody, nikotinu a glycerolu, neměl dosud u nás Philip Morris zastoupení. Jako jediná z tabákových firem. Tato zařízení se v Česku prodávají už 15 let, ale jedná se převážně o produkty čínských firem, jako je Joyetech, Eleaf nebo Smok. Elektronické cigarety od tabákových firem zatím nezískaly na trhu zásadní vliv.

V trafikách se začaly objevovat teprve před více než rokem, podobně jako americký JUUL. Pro výrobce jsou e-cigarety a zčásti i zahřívané tabákové výrobky lákavé hlavně díky nulové, respektive velmi nízké spotřební dani. Na jejich prodeji vydělávají víc než z klasických cigaret, z jejichž finální ceny si stát bere zhruba 60 procent, zatímco z ceny stejné krabičky náplní tabáku pro zahřívání jen 14 procent (v obou případech ještě plus DPH).

Přilepšení marží se hodí právě v době, kdy klesá spotřeba klasických cigaret a stát je rok od roku vyšší daní výrazně zdražuje. Výhodnější daň ze zahřívaného tabáku (sazba činí 22 procent daně z klasické cigarety) se už stala předmětem kritiky některých odborníků i politiků. Stát tak ročně přichází o zhruba čtyři miliardy korun. Návrhy na zmenšení daňové výhody u tohoto „kouření na baterky“ u zákonodárců neprošly.