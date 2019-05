E-shop About You po loňských problémech spustil velkou reklamu. Reaguje i na pád Zootu

PRAHA E-shop s oblečením About You opět spustil v Česku masivní reklamní kampaň, jejíž tváří se stala modelka Karolina Kurková. Firma se tak snaží o druhou šanci po problémech, které měla v loňském roce s doručováním zásilek. Podle mediálních expertů tímto krokem reaguje i na situaci jednoho ze svých hlavních konkurentů, české firmy Zoot, která se ocitla v insolvenci.

V polovině května se na internetu i ve městech začaly opět objevovat reklamy na českou mutaci německého internetového obchodu s oblečením About You. Tváří značky se nově stala topmodelka Karolina Kurková, která ve videích a instagramových příspěvcích již trochu „poangličtělou“ češtinou zdraví Česko či připomíná zákazníkům, že doručení a vrácení zboží mají vždy zdarma.

Podobné slogany přitom About You využívalo již na podzim loňského roku, kdy vstoupilo na český trh vůbec poprvé. Masivní kampaň ale následovaly problémy, které způsobily, že o internetovém obchodě přestalo být na nějakou dobu slyšet.

V říjnu 2018 se firma v Česku představila v prostorách obchodního domu Kotva. Velkolepé akce se účastnil například moderátor Leoš Mareš a další umělci, modelky a influenceři. Image značky, která vznikla roku 2013 v Německu a jejíž globální tváří byl i herec Adrien Brody, byla založena na příznivém vztahu k zákazníkovi, který měl být - jak název napovídá - v centru jejího zájmu.

Zoot předběhl svou dobu

Brzy se ovšem vyskytly problémy. Zákazníci si na sociálních sítích začali stěžovat, že jim předem zaplacené zboží chodilo s velkým zpožděním, v neoriginálním obalu nebo také vůbec. Množily se i stížnosti na nevhodný přístup personálu, který za firmu komunikoval na Facebooku. Byl neochotný a zákazníkům tykal nebo se dopouštěl pravopisných chyb.



Po několika měsících opět zaplavily reálný i virtuální prostor billboardy, bannery a videa. „Všichni prodejci textilu chtějí využít neúspěch Zootu,“ vysvětluje marketingový expert Daniel Köppl. Připomíná tak případ českého internetového obchodu s módou, který funguje od roku 2010, od konce loňského roku se však potýká s velkou zadlužeností a podniká také nepopulární kroky vůči zákazníkům. „Zoot má problémy a přitvrzuje svou základní strategii, což byly vratky. Zákazníci si z něj tak fakticky dělali půjčovnu,“ říká další z marketingových expertů Vojtěch Bednář.

„Zoot měl smůlu, protože svým způsobem předběhl dobu. Měl na svou dobu velkou marketingovou strategii. Na začátku dokonce dával zákazníkům dotazník o tom, co si myslí a jaké mají hodnoty, a podle toho jim ukazoval zboží, které by se jim mohlo líbit. Je to příkladná ukázka české internetové naivity. Podcenili pravidlo, že na jeden úspěšný internetový projekt je 100 tisíc neúspěšných,“ dodává Köppl. Připomíná, že kromě About You se snaží prvenství na českém trhu s oblečením získat také další německá firma, Zalando.



Druhá šance pro About You?

Podle Bednáře About You nečeká, že zákazníci na problematický servis zapomněli, ale spíše se snaží dostat druhou šanci. „Můžete dostat druhou šanci, máte-li hodně peněz. Otázka ovšem je, nebude-li ta druhá šance promarněná tím, že nejde ruku v ruce s dostatečně profesionální službou,“ myslí si. Uznává, že například logistika se v Česku v současné době dynamicky proměňuje, a tak je možné, že společnost svůj servis zlepší.



„Pokud jde o komunikaci se zákazníky, záleží na nastavení priorit společnosti. Problém je, že obchody cílí na to, aby cena byla nízká, a tak jim chybí peníze na doprovodné služby, které zákazník očekává. Nutné je vědět, že celý internetový obchod není nic jiného než zásilkový obchod. A v jeho případě je péče a důvěra směrem k zákazníkovi důležitá,“ dodává Köppl.

Popularita e-shopů s oblečením v Česku v posledních letech stoupá, dle Köppla ale svého největšího boomu již dosáhl. Bednář navíc upozorňuje na fakt, že zákazník rád vybírá online, ale zkoušet si chce zboží fyzicky. Je tedy na firmách, aby zvládly kombinaci těchto dvou fenoménů.