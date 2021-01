E-shop Zoot šetří. Zavírá všechny pobočky, zboží bude vydávat přes partnery

PRAHA Internetový obchod s módou a doplňky Zoot upustil od vlastních výdejen. V současné době už všechny uzavřel, osobní vyzvednutí a vyzkoušení na místě chce nadále řešit přes partnerské módní butiky, kterým platí za každou vydanou objednávku. Síť těchto výdejen v České republice a na Slovensku čítá 120 míst, do konce roku by jich mělo být kolem 150. Společnost to uvedla v pondělí v tiskové zprávě.

Prodejce módy Zoot spojil služby s Alzou. Největší český e-shop poskytne prodejní síť a poprodejní servis Zoot provozoval zhruba 20 vlastních výdejen, potýkal se u nich ale s vysokými náklady a náročným systémem vracení zboží. Za objednávku doručenou do výdejny lidé nemuseli předem platit. „Máme zákazníky, kteří si objednali ročně věci dohromady za 600 tisíc korun, ale koupili zboží za 20 tisíc korun. Díky tomu jsme si spočítali, že 20 procent celých zásob máme neustále na cestě mezi naším skladem a Výdejnami radosti, což chceme změnit, protože jedna z hodnot naší společnosti je udržitelnost,“ řekl výkonný ředitel firmy Milan Polák.

Pandemie koronaviru podle Poláka změnila nákupní chování lidí. Poměr objednávek doručovaných domů se loni zvýšil z původních 20 na 60 procent. Průměrná vratka díky tomu klesla ze 70 na 50 procent. Zoot se chce letos dostat na 35 procent. „Budeme tak odpovědné zákazníky motivovat různými odměnami a VIP službami a věříme, že tak vratku dokážeme dostat na úroveň, která je rozumná pro zákazníka, pro nás i pro naši planetu,“ uvedl Polák. Pohledávky vůči e-shopu Zoot dosáhly 688 milionů korun, věřitelů je kolem tří stovek Vytvoření sítě výdejen prostřednictvím partnerských módních prodejen Zoot podle Poláka podpoří i lokální podnikání. Do obchodů jim přivede potenciální zákazníky. Spolupráci ale chce dále obohacovat například nabídkou zboží svých privátních značek. Prodej testuje na 13 místech. Vlastníkem obchodu Zoot je společnost Company New, která je součásti investiční skupiny Natland. Byla největším věřitelem Zootu, který v roce 2018 nezvládl financování svého provozu a výrazně se zadlužil. Soud loni v březnu za souhlasu věřitelů schválil reorganizační plán e-shopu. Company New v létě oznámila nákup minoritního podílu v módním e-shopu Different. Zakladatel firmy Different Milan Polák se zároveň stal akcionářem Company New a jejím novým výkonným ředitelem.