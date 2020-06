Ekonomika USA čelí dle šéfa Fedu hlubokému poklesu. Dlouhodobá recese prý nejvíce zasáhne nízkopříjmové pracovníky

Powell zdůraznil, že Fed je odhodlán využít všechny své finanční nástroje, aby zmírnil škody, které koronavirus způsobí ekonomice. Dokud si ale veřejnost nebude jistá, že nemoc byla potlačena, je podle něj úplné zotavení nepravděpodobné. Dlouhodobý pokles by podle něj mohl způsobit vážné škody zejména pracovníkům s nízkými příjmy, kteří byli nejvíce zasaženi pandemií.



Čím déle bude podle Powella pokles trvat, tím je zde větší riziko dlouhodobějších škod, včetně trvalé ztráty pracovních míst a zavírání podniků. Dlouhé období nezaměstnanosti pak ohrožuje zkušenosti pracovníků a zhorší jejich pracovní vyhlídky.

Pandemie rovněž představuje velké riziko pro malé podniky. „Pokud se malý nebo středně velký podnik stane insolventní, protože ekonomika oživuje příliš pomalu, ztratíme více než jen tento podnik. Tyto podniky jsou srdcem naší ekonomiky a často ztělesňují práci generací,“ prohlásil.

Fed v březnu snížil hlavní úrokovou sazbu na rekordní minimum blízko nuly. Minulý týden nechal hlavní úrokovou sazbu na této úrovni a naznačil, že očekává, že ji do konce roku 2022 nebude měnit.

Americký Kongres doposud vyčlenil na finanční pomoc téměř tři biliony dolarů (71 bilionů korun). Částka zahrnuje přímé platby domácnostem či půjčky pro malé podniky. Fed zavedl řadu programů, díky kterým chce napumpovat do ekonomiky prostřednictvím úvěrů biliony dolarů. V pondělí spustil svůj dlouho očekávaný úvěrový program, který nabízí půjčky malým podnikům s počtem zaměstnanců do 15 000 a výnosy do pěti miliard USD.

Highlight: "Recently, some indicators have pointed to a stabilization and in some areas, a modest rebound in economic activity," Fed Chair Jerome Powell says. "We are committed to using our full range of tools to support the economy in this challenging time." pic.twitter.com/A0ZzhH1vNB