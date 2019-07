Elektrický Harley-Davidson se začne v Česku prodávat od září. Nový stroj bude stát přes 700 tisíc korun

Praha První elektrický motocykl Harley-Davidson přijde na český trh během září. Dovozce již registruje několik předobjednávek stroje pod názvem LiveWire od českých zákazníků a letos chce prodat jednotky kusů. V příštím roce by to mohlo být již kolem 50 elektrických harleyů. Na čtvrteční tiskové konferenci to uvedl ředitel zastoupení pro střední a východní Evropu Bohumír Přeučil.

Letos bude LiveWire prodávat pouze prodejce v Praze, v dalších letech firma počítá z rozšířením prodejních míst i na Brno a Ostravu. Cena stroje bude přesahovat 700 000 korun bez DPH.

Harley-Davidson bude vyrábět nové motocykly v Číně. Trumpa to popudilo „První elektrický model LiveWire skvěle naplňuje naši strategii More Roads, představenou loni v létě, díky které se snažíme motocykly Harley-Davidson a neopakovatelný pocit z jízdy zpřístupnit stále většímu počtu jezdců. LiveWire je tak jednou z našich významných příležitostí a v následujících letech na něj budou navazovat i lehké elektrické motocykly,“ uvedl marketingový manažer pro region střední a východní Evropy Michal Fric. To, že značka přichází s elektrickými modely však podle něj neznamená, že popře svou více jak stoletou DNA založenou na velkých benzinových dvouválcích. Elektrický Harley zrychlí z nuly na 100 km/h za tři vteřiny a dosahuje maximální rychlosti 177 km/h. Dojezd stroje ve městě je 225 km, na dálnici pak 142 km. Stroj se dobije z běžné zásuvky za hodinu kapacitou pro ujetí 20 km. Elektrický motor modelu LiveWire nepotřebuje spojku ani řazení převodových stupňů a podstatně zjednodušuje ovládání pro začínající jezdce. Všichni jezdci ocení brzdný účinek rekuperačního režimu, který ukládá energii zpět do baterie. Na oslavy Harley-Davidson dorazilo do Prahy 110 000 lidí. Téměř dvě třetiny přijely na motorkách Harley LiweWire si budou moci prohlédnout návštěvníci akce Prague Harley Days, která začíná v pátek na pražském výstavišti v Holešovicích. Organizátoři letos čekají přes 30 000 návštěvníků. V ČR je podle přeučila registrovaných 2436 motocyklů na elektřinu. zatímco loni si majitelé zaevidovali 82 elektrických motorek, letos to bylo v prvním půlroce již 280 strojů.