Elektrifikace se vyplatí. Tuzemská automobilka Škoda znásobí prodeje elektroaut

Mladá Boleslav Stovky lidí už si objednaly první elektrické škodovky. Letos je na českém trhu podíl elektromobilů zatím zanedbatelný – 0,3 procenta, hybridy s možností dobíjení ze zásuvky pak tvoří pouze 0,1 procenta. Ovšem objednávky, které Škoda získala v prvních dnech po zahájení prodeje, dávají jistotu, že se tento trh násobně zvětší.

„V tuzemsku chceme jen během příštího roku prodat 2500 čistě elektrických vozů,“ říká mluvčí automobilky Vítězslav Pelc. Očekává, že podíl elektrických vozidel na celkovém prodeji značky bude do roku 2025 zhruba čtvrtinový. Škoda kvůli emisním cílům Evropy jinou možnost ani nemá.



Jen za první týden od zahájení prodeje získala Škoda objednávky na 374 elektromobilů Citigo a na 157 hybridních superbů s možností dobíjení ze zásuvky.

Citigo je s cenou 429 900 korun nejlevnější na trhu. Pro srovnání, výprodejový skladový elektrický Volkswagen e-Up!, tedy velikostí totožné auto, ale s menší baterií a dojezdem jen 160 kilometrů (o třetinu méně, než má škodovka), vyjde na 490 tisíc korun.

Kdo dosud toužil po novém elektrickém autě s dojezdem nad 200 kilometrů, musel mít alespoň 800 tisíc. V takových cenových relacích je možných zákazníků samozřejmě výrazně méně.

Škoda násobí prodeje elektroaut.

První škodovácký elektromobil objednávají hlavně domácnosti jako druhé či třetí auto do rodiny, tvrdí Škoda. Zájem ale mají i firmy. „Nákup elektrického vozu Citigo plánujeme v příštím roce, jakmile se začnou vyrábět,“ říká například mluvčí rozvážkové služby Dáme jídlo Břetislav Stromko.



Stovky nových zásuvek

Škodovka také výrazně posílí tuzemskou síť dobíjecích stanic. Každý z jejich 183 dealerů, kteří jsou napříč Českem v každém větším městě, otevře do ledna aspoň pět zásuvek pro elektroauta, 90 z nich buduje i rychlodobíjecí stanice. „Chceme rozptýlit obavy veřejnosti z elektrických aut. To znamená, že musí být zajištěna odpovídající infrastruktura,“ říká Pelc.

Obecně k růstu prodejů elektrických aut v Česku stačilo jen to, že je začala nabízet domácí Škoda, která má třetinu tuzemského trhu a dokáže oslovit výrazně více lidí než konkurenti. Je tu ale i druhý důvod a tím je už zmíněná cena.

Ta je ve vztahu ke konkurenci atraktivní, i když jde o malé auto. Kdo hledá vůz s automatickou převodovkou, důstojnou výbavou a výkonem, po růstu cen v posledních letech už jen těžko najde něco pod 300 tisíc korun. Příplatek za elektrický pohon tedy nakonec není tak vysoký, jak býval třeba před pěti lety – tehdy bylo benzinové auto s automatem za 250 tisíc korun a elektrické stálo více než trojnásobek.

Elektroauta přinášejí i úspory. Při současných cenách energií vyjde kilometr na zhruba 30 haléřů, což je méně než čtvrtina nákladů na benzin. Navíc má levnější servis, odpadá výměna oleje a prakticky není třeba řešit brzdy. K tomu lze připočítat parkování zdarma ve městech i osvobození od dálniční známky. Výhodou je i menší počet věcí, které se na autě mohou pokazit.

Nákup elektromobilu už pak nevypadá jako ekonomické šílenství a jako auto do města nebo druhý vůz do rodiny může dávat smysl velké části domácností i firem. Zmínit je nutné i ekologický aspekt takového auta – jezdí bez emisí a okolí neobtěžuje hlukem.

Český trh je ideální

Škoda má velkou motivaci elektrická auta prodávat ve velkém. Díky nim si sníží své průměrné emise, což potřebuje. Pokud chce dál prodávat větší SUV a vozy se silnějšími a žíznivějšími motory, musí jejich vyšší emise skleníkových plynů někde vyrovnat.

Čistě teoreticky může jedno prodané elektrické Citigo Škodě ušetřit statisíce korun, které by jinak automobilka musela platit na pokutách. Je jednodušší dotovat elektrické vozy a prodělávat na nich než platit pokuty za nadlimitní emise. To je oficiální politika koncernu Volkswagen, do kterého Škoda patří.

Jenže elektrická auta nestačí jen vyrábět a dotovat, je třeba je i někde prodat. Přitom s podobně zvýhodněnými nabídkami přijdou v Evropě nejspíš všichni výrobci. Český trh je v tomto případě pro Škodu ideální.

Vedle Citigo pomůže Škodě splnit emise i hybridní Superb. Sesterský Passat má se stejnou technikou cenu o více než 200 tisíc korun výš. Škoda svůj první hybrid cenou posadila jen 27 tisíc nad o něco slabší naftový motor. Dojezd na elektřinu má být až 56 kilometrů, což řadě majitelů umožní cesty do práce zcela bez emisí a s minimálními náklady. Ve městech bude výhodou parkování zdarma, protože i hybridní Superb bude mít nárok na registrační značky pro elektromobily.