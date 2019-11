VIDEO: Musk za den zchudl o 19,5 miliardy. Při prezentaci rozbili nerozbitná skla Tesly

LOS ANGELES Miliardář a šéf americké automobilka Tesla Elon Musk přišel za jediný den o zhruba 768 milionů dolarů (zhruba 19,5 miliardy korun). Může za to především představení nového pickupu Cybertruck s elektrickým pohonem. Vozidlo s futuristickým designem mělo mít podle Muska nerozbitná skla. Při prezentaci se ale rozbila.

„Odolají i kulkám z pistolí,“ kasal se Musk těsně předtím, než šéfdesignér Tesly Franz von Holzhausen hodil do okénka pickupu kovovou kouli, která sklo rozrazila. „Aspoň že neprošla až dovnitř, to je velké plus,“ pokoušel se situaci zachránit Musk.



Jenže to nepomohlo a po nepříliš povedeném představení nového automobilu klesla cena akcií Tesly o šest procent, což pro samotného Muska znamená propad odhadované hodnoty jmění o v přepočtu téměř dvacet miliard korun, informoval magazín Forbes. Podle Muska šlo o plánovanou ukázku. „Zkoušeli jsme to několikrát předtím a na skle to nezanechalo ani škrábnutí,“ vysvětloval Musk později na twitteru.

„Rozbitá okénka během živé předváděcí akce nejsou dobrým začátkem pro budoucí prodeje,“ hodnotí analytik Deutsche Bank Emmanuel Rosner s tím, že potenciální kupci mohou teoreticky mít problém věřit kvalitě a odolnosti Cybertrucku.

Na sociálních sítích navíc lidé začali hodnotit podivný design pickupu, o jehož koupi bude tak jako tak stát jen velmi úzká skupina lidí. Mluví mimo jiné o tom, že není originální, protože už se objevil v různých videohrách, přirovnán byl i k modelu, který v jednom díle kultovního amerického seriálu navrhl Homer Simpson.



Podle analytika Bena Kalla ze společnosti Baird se naopak futuristický design Cybertrucku líbit bude. „Pokročilá technologie i vzhled nového pickupu si zákazníky získají. Ačkoliv se jedná o vtipnou epizodu, neměla by mít větší vliv na prodeje,“ myslí si o rozbitých sklech Kallo.

Leaked footage of the design meetings for the Tesla #Cybertruck pic.twitter.com/AYUfuco0V8 — Kristian Sturt (@FootieWriter) November 22, 2019

Podle Muska byl jednou z inspirací pro vzhled nového vozu automobil Lotus Esprit, jenž se v roce 1977 objevil v bondovce Agent, který mne miloval. Podle Elona Muska by se měl model Cybertruck začít vyrábět koncem roku 2021, jeho cena by měla začínat na 39 900 dolarů (zhruba 920 000 Kč).

I knew I saw the Tesla #Cybertruck somewhere before pic.twitter.com/LygVYqFskJ — GTA Series Videos (@GTASeries) November 22, 2019

Deník The Guardian připomíná, že nejde o první případ, kdy stojí Muskovo teatrální chování za propadem hodnoty akcií Tesly. Před rokem se zase výstřední miliardář rozhodl v přímém přenosu kouřit marihuanu, což vyvolalo téměř totožný propad o šest procent.