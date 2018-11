‚Energetičtí šmejdi' chodí po celém Česku. Tvrdí, že jednají v zájmu státu

PRAHA Nenabízejí předražené hrncem ale levnější elektřinu. Podomní prodejci našli novou metodu, jak zneužít neznalost lidí a dostat z nich ještě více než platí poskytovateli energií. Tito "energetičtí šmejdi", jak je nazývá Energetický regulační úřad (ERÚ), tvrdí, že jednají v zájmu státu, to je ovšem lež.

Zazvoní zvonek a za dveřmi bytu se objeví dva podomní prodejci, kteří tvrdí, že zajistí levnější elektřinu. V jedné ruce drží identifikační kartičku, v ruce druhé mají tablet. Po spotřebiteli vyžadují SIPO a nabízí podpis smlouvy, která jim má zaručit „lepšího“ dodavatele energií. Lidé, kteří jim na tento trik naletí a smlouvu podepíšou, ale zaplatí mnohem více. Pokud se snaží smlouvu vypovědět po čtrnácti dnech, tak jim hrozí sankce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Českou obchodní inspekcí (ČOI) a Energetickým regulačním úřadem již delší dobu varuje před těmito podomními nabídkami přeprodejců energií, či nabídkami po telefonu. Součástí smlouvy, kterou poškození lidé podepíšou, je zplnomocnění jednat ve jménu spotřebitele a vybrat mu lepšího dodavatele energie.



„To se však často nestane, protože tito ,přeprodejci energií’ takzvaně přihrají spotřebitele dodavateli energií, se kterým jsou předem domluveni. Často se pak stává, když si spotřebitel sám vybere levnějšího dodavatele energie, že cílem těchto smluv bývá hlavně nárokování vysokých smluvních pokut,“ popsal pro Lidovky.cz mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Mezi společnosti, které jsou podezřelé z této nekalé obchodní praktiky, patří například Centrální výběrová řízení, jejichž obchodní zástupci i během tohoto týdne obcházeli pražské paneláky a domy. Česká obchodní inspekce (ČOI) u této firmy provádí kontrolu, která zatím není uzavřena. Podle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha inspekce disponuje mimo jiné nahrávkou, kde jeden ze zprostředkovatelů firmy Centrální výběrová řízení tvrdí, že je ze státní firmy a musí zajistit, aby spotřebitel našel nejvýhodnější smlouvu.



Můžou za to obchodní zástupci?

Podle majitele akciové společnosti Centrální výběrová řízení Vlastimila Zimáka za tuto chybnou interpretaci mohou samotní obchodní zástupci. V posledních měsících se podle něj zvýšil počet případů, kdy došlo k této chybovosti u prodeje. „Tato chybovost, produkující nespokojené klienty nebo informující klienty zavádějícími informacemi, nám bohužel stoupla až na 0,5 %. Zástupce, kteří zákazníky motají do nesmyslných informací okamžitě vyhazujeme,“ vysvětlil pro Lidovky.cz Vlastimil Zimák.

Majitel společnosti Centrální výběrová řízení zároveň odmítá tvrzení, že by po zákaznících vyžadovali nějaké sankce. „Jsme si vědomi toho, že určité procento obchodu - u nás nyní konkrétně 0,3 %, nemuselo proběhnout ideálně. Proto nevyužíváme pouze zákonné lhůty pro odstoupení zákazníka (14 dní - pozn. red.), ale dáváme zákazníkovi možnost odstupovat kdykoliv a nikdy po něm nechceme sankci. Naší službu zrealizujeme pouze pro ty zákazníky, kteří o ní opravdu stojí,“ sdělil Zimák.

Působiště ,šmejdů’ se rozšířilo

Podomní prodej a nabízení levnějších energií už není pouze doménou vesnic a menších měst. V poslední době se „energetičtí šmejdi“ rozrůstají do všech koutů Česka, včetně hlavního města Prahy. Zde je sice podomní prodej zakázán, ani to je však neodradí. „Na ČOI a také na mne přímo, coby mluvčího, se obraceli hlavně v létě spotřebitelé z mnoha míst republiky, nejčastěji z Ústeckého kraje, ale také například ze Semil a Prahy,“ řekl mluvčí ČOI Fröhlich.

Jednání „energetických šmejdů“ se nelíbí ani České poště, která v srpnu podala trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli podezření, že dochází k poškozování dobrého jména státní firmy. Podvodníci se totiž v některých případech vydávají za zaměstnance České pošty a požadují po nich SIPO.



Česká obchodní inspekce radí spotřebitelům, aby tyto podomní nabídky energetických aukcí odmítali a raději využili porovnávač cen na stránkách Energetického regulačního úřadu. ERÚ pro spotřebitele vydal také desatero, jak se těmto „šmejdům“ bránit. Zákazníci by se neměli nechat do ničeho nutit a dát si pozor, zda jednají přímo s dodavatelem nebo zprostředkovatelem. Zároveň by lidé měli být ostražití, když někdo tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI. Tyto instituce nekontrolují faktury podomním způsobem. Pokud smlouvu podepíšete mimo provozovnu držitele licence, tak je důležité zapamatovat si, že můžete do 14 dnů od uzavření odstoupit zcela bez sankcí.