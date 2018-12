Evropská komise schválila prodej podílu v Lagardére Křetínského firmě CMI

Křetínský kromě médií investuje do průmyslových firem či obchodu V oblasti českých médií realizuje třiačtyřicetiletý český miliardář své aktivity prostřednictvím společnosti Czech News Center (CNC), která je součástí koncernu Czech Media Invest (CMI). Křetínský má v CMI podíl 50 procent, dalšími spolumajiteli jsou Patrik Tkáč se 40 procenty a Roman Korbačka s deseti procenty. Společnost CNC (tehdy Ringier Axel Springer CZ) koupili koncem roku 2013 od německo-švýcarské společnosti Ringier Axel Springer AG.

CNC je podle svých internetových stránek nejsilnějším mediálním domem v České republice, oslovuje téměř 3,7 milionu čtenářů tisku a téměř sedm milionů návštěvníků internetu. K hlavním titulům patří deníky Blesk, Aha! a Sport, časopisy Reflex, Blesk pro ženy, Svět motorů nebo AutoTip, a také webové tituly (například zpravodajský portál Info.cz). Společnost vlastní i dvě tiskárny, v Praze a v Ostravě.

CNC loni zvýšila zisk o 108 milionů na 127 milionů korun, výnosy vzrostly o 3,5 procenta na 1,948 miliardy korun. Vedle CNC patří do holdingu CMI také společnost CN Invest, vydávající ekonomický deník E15 nebo časopisy Maminka, Betynka a F.O.O.D. Letos v červenci CMI dokončila nákup rozhlasových stanic francouzské skupiny Lagardére v ČR, Polsku, na Slovensku a v Rumunsku. Mezi rádia, která koupila společnost CMI patří třeba Frekvence 1 a Evropa 2, jsou jedněmi z nejposlouchanějších stanic v Česku.

CMI už letos koupila i francouzský týdeník Marianne a v říjnu jí francouzský bankéř Matthieu Pigasse prodal 49procentní podíl v holdingu Le Nouveau Monde. Jeho prostřednictvím tak spoluvlastní skupinu, která vydává list Le Monde. Investici do novin označil v rozhovoru pro deník Les Echos za záležitostí nikoli ekonomickou, ale občanskou. "Považuji tisk za stěžejní věc pro uchování tradičních hodnot liberální demokracie... a to, co se děje nyní kolem nás mě děsí," řekl.