Exodus poradců vyšetřuje policie. Z Fincentra odešlo 800 ze 1400 expertů

PRAHA Čerstvý vlastník českého poradenského giganta Fincentrum nahlásil podezření ze spáchání podvodu – kvůli masivnímu odchodu klíčových poradců ke konkurenci. Podle Fincentra to nejspíš zosnovalo bývalé vedení.

Loňský prodej společnosti Fincentrum do rukou švýcarské skupiny Swiss Life za více než miliardu korun byl jednou z největších událostí na českém finančněporadenském trhu. Teď se ale zdá, že oslavy byly předčasné.

„Vše nasvědčuje tomu, že došlo k vážnému podvodu a celý případ je předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení,“ sdělil LN minulý týden Filip Duchoň, generální ředitel Fincentrum & Swiss Life Select.

Předehrou současných potíží byl odchod čtyř zemských ředitelů Fincentra – v průběhu několika posledních měsíců dostali výpověď René Borovička, Martin Kovář, Josef Bittner a Tomáš Martinovský. Jenže opustit firmu s nimi se rozhodlo až 800 poradců; celkem jich přitom pro Fincentrum v Česku pracovalo asi 1400, dalších několik set na Slovensku.

Švýcarský vlastník Fincentrum & Swiss Life Select proto podal v září „oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání trestného činu“ k městskému státnímu zastupitelství v Praze. Podle zdrojů LN případ řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu.

„Brutálně neetické“

„Fluktuace finančních poradců je v našem oboru běžná. Šokující však je, že bývalí manažeři tuto akci dlouhodobě plánovali a zatáhli do ní řadu poradců, kteří jsou dnes vlastně podvedení podobně jako my,“ napsal LN Duchoň, současný šéf Fincentra.

Leccos přitom naznačuje, že za masivním odchodem poradců mohl stát i jeden ze zakladatelů a v době prodeje jeden z minoritních akcionářů Fincentra Martin Nejedlý (nejde o Martina Nejedlého, který působí jako poradce prezidenta Zemana – pozn. red.).

Martin Nejedlý.

„Dlouho jsem nechtěl věřit, že by za tím odchodem byl Martin Nejedlý. Ale bohužel to tak vypadá,“ řekl minulý pátek LN Petr Stuchlík, rovněž jeden ze zakladatelů a někdejší menšinový akcionář Fincentra. „Bylo by to brutálně neetické nejen ke Swiss Life, ale i k dalším, kdo mu pomohli jeho bohatství získat – k finančním investorům z roku 2013, ke mně i k 88 nejlepším poradcům, kteří byli součástí akciového programu – my všichni bychom přišli o část výnosů,“ soudí Stuchlík.

Swiss Life měla zaplatit za Fincentrum necelých 50 milionů eur (zhruba 1,25 miliardy korun), z čehož asi pětina dosud nebyla vyplacena. Pokud by šlo vše podle plánu, zbytek peněz by předchozí vlastníci – tedy fond Arx Equity Partners a Capital Dynamics, držící většinu, i minoritáři Stuchlík, Nejedlý a 88 nejlepších poradců Fincentra – měli dostat v polovině příštího roku. Podle odhadu by se přitom s odchodem stovek poradců měl výkon firmy, jejíž loňské tržby dosáhly asi 1,3 miliardy korun, propadnout až o více než polovinu.

Nekalá soutěž

Velká část bývalých poradců Fincentra začala podle zdrojů LN pracovat pro konkurenční společnost 4fin, potažmo pro firmu HS Advisory, která značku 4fin používá. Přestože 4fin podle serveru justice.cz vznikla oficiálně až v únoru 2019, půl roku po prodeji Fincentra do švýcarských rukou, web 4fin.cz byl podle správce domén NIC.cz zaregistrován již v červnu 2018, tedy pár měsíců před tím, než se akcionáři Fincentra dohodli se Swiss Life na prodeji.

Navíc, městský soud v Praze v úterý předběžně rozhodl, že HS Advisory se využitím původní struktury Fincentra a používáním značky i loga 4fin – která jsou podle usnesení „zaměnitelná“ (barvou, písmem i velikostí) – dopustila „nekalosoutěžního jednání“. HS Advisory se má proto jejich používání zdržet.

V soudním usnesení, které mají LN k dispozici, je na straně odpůrců vedle HS Advisory jmenovaná i Hana Strnadová, do roku 2014 finanční ředitelka Fincentra. Strnadová ovšem ještě na začátku září vystupovala nejen jako ředitelka HS Advisory, ale také jako šéfová a majitelka 4fin.

Propletené vztahy

Nyní už ale Strnadová neřídí ani 4fin, ani HS Advisory. Podle webu Justice.cz ji ve funkci statutární ředitelky a předsedkyně správní rady HS Advisory nahradila 8. září Jana Augustinová. I ta je ovšem podle zjištění LN propojená s bývalým Fincentrem.

Někdejší zakladatel firmy Nejedlý na přímý dotaz LN odpověděl, že novou šéfku HS Advisory nezná. Nicméně vazba mezi ním a novou ředitelkou existuje – v osobě Michaely Nejedlé (jde o pouhou shodu příjmení), dříve Augustinové –, sestry Jany Augustinové. Michaela Nejedlá má totiž být osobní trenérkou Marina Nejedlého. „Znám ji. Párkrát dávno jsme spolu cvičili,“ potvrdil minulý pátek Nejedlý.

Nejedlý nepopírá ani své vazby na 4fin. „Je to pro mě důležitý distribuční partner... Toť vše,“ napsal LN. „Fincetrum dělalo jednu chybu za druhou, takže jim to dost usnadnili,“ dodal Nejedlý na adresu poradců, z nichž velká část přešla právě k 4fin.

Jenže to není jediné napojení Michaely Nejedlé na Fincentrum. Podle jejího profilu na sociální síti LinkedIn působila i jako projektová manažerka značky f.privée patřící právě Fincentru. A ředitelem divize f.privée byl jeden z nedávno propuštěných ředitelů Martin Kovář.

Martin Kovář společně s Nejedlým stojí za ojedinělým investičním fondem.

„Pro mě to byl střet kultur a nebyl jsem tam už rád. Fincetrum se prodalo někomu, s kým jsem nebyl komfortní, a byl jsem odejit,“ sdělil LN Kovář, proč z firmy odešel. „Nechci to ale dál komentovat.“

A co na spojení s Nejedlým říká samotná HS Advisory? „Martin Nejedlý ve struktuře nefiguruje. Nedávnou změnou je pouze odchod finanční ředitelky Hany Strnadové, a to kvůli jejímu pracovnímu vytížení,“ napsala firma LN.