Expresní test na koronavirus za čtyři tisíce. Takové částky nemohou být legitimní, tvrdí Vojtěch

PRAHA K nákladům spojeným s cestou do zahraničí přibyla v současnosti další nemalá položka – doklad o negativním výsledku na přítomnost koronaviru. Mohou ho vyžadovat jak hraniční kontroly při příjezdu do cizí země, tak je nutno ho aktuálně předložit i při návratu do Česka. Doklad nesmí být starší než čtyři dny od odběru. Na vyhodnocení testu však může člověk čekat i 48 hodin.

Za rychlejší, takzvaný expresní výsledek zaplatí klienti některých soukromých laboratoří až dvakrát víc. A to i přes vládou nařízený cenový strop 1654 korun.

Podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na dotaz serveru Lidovky.cz nejsou výrazně vyšší ceny legitimní a laboratoře situace lidí zneužívají k výdělku. Diagnostická centra se však brání, že s rychlejším vyřizováním mají větší náklady.



Například v laboratořích EUC si za expresní test metodou PCR, vyžadovanou pro zajištění potřebného potvrzení pro cesty přes hranice, s výsledkem do čtyř hodin klienti zaplatí 4500 korun. Za výsledek do 12 hodin pak 3000 korun.

V diagnostickém centru PREVEDIG slibují člověku výsledek odběru už do dvou hodin, stát bude ovšem o 800 korun víc než oficiálních 1654 korun.

K zastropované částce za otestování vzorku 1654 korun vláda přidala také limit za odběr 82 korun. K nim si některé laboratoře účtují ale příplatky navíc. „Musíme zaplatit za vyšetřovací soupravy, obléknout lidi do ochranných obleků, v místnostech musí být germicidní lampy. To vše se do ceny testu musí promítnout,“ řekla pro Lidovky.cz Petra Jašková z laboratoří SPADIA.

Tam klienti za výsledek testu ještě týž den zaplatí 4000 korun. „Když chcete expresní výsledek, vyšetřovací sada vyjde mnohem dráž, než když se to dělá rutinně,“ tvrdí Jašková. Strop se podle ní vztahuje jen na hromadné testování.

Lidovky.cz se obrátily na ministerstvo zdravotnictví s dotazem, zda jsou zmíněné výrazně vyšší ceny v souladu se zákonem. „Určitě se mi nezdá, že by takové částky byly legitimní. Jsme připraveni to prověřit,“ uvedl ministr Adam Vojtěch. Podle něj cena testu může být navýšena o náklady spojené s administrativou či provozem nad rámec nastaveného maxima, náklady ale musí být zdůvodnitelné. To však tisíce korun navíc podle něj nejsou.



„Je to snaha laboratoří vydělat, což z jejich pohledu chápu. Ale z našeho pohledu to není žádoucí,“ řekl. Náklad za test je podle něj stále stejný. „Chtěl bych vidět konkrétní případ, kdy náklady za jeden test vyjdou na čtyři tisíce a budou zdůvodnitelné,“ uvedl.

Některé soukromé laboratoře si účtují dokonce zvláštní poplatek za vystavení takzvaného „cestovního certifikátu“. Ten třeba u společnosti PREVEDIG vyjde na dalších 100 korun. Podle Vojtěcha však ani na to nemají provozovatelé právo. „Jde o pouhé potvrzení, zda jsem negativní, nebo pozitivní. To by měla být součást vyšetření,“ uvedl.

Většina laboratoří expresní „luxus“ neumožňuje. „Vzhledem k tomu, že všechny vzorky pro průkaz přímé infekce SARS-CoV-2 vyšetřujeme okamžitě, není možné připlatit si za rychlejší variantu. Stanovené podmínky jsou pro všechny stejné,“ vysvětlil mluvčí Synlabu Robert Hladil. Ani v nemocnicích si za rychlost připlatit nelze. Přesto třeba na pražské Bulovce občas udělají výjimku a na žádost klientovi poskytnou výsledky bez příplatku expresně asi za osm hodin. „Když někdo přijde a uvede vážný důvod, vyjdeme mu vstříc, ale nemáme na to žádnou sazbu,“ sdělila mluvčí nemocnice Simona Krautová.