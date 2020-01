Facebook chce vést podmořský kabel z nedotčené pláže Oregonu. Místní protestují

TIERRA DEL MAR / PRAHA Městečko amerického Oregonu Tierra del Mar bojuje s Facebookem. Mediální gigant si tam koupil pozemek a uprostřed klidné oblasti hodlá postavit výstupní bod pro podmořský internetový kabel, který má spojovat Ameriku s Asií. Místní obyvatelé jsou proti.

V klidném pobřežním městě kromě semaforů nemají ani mobilní služby. Nyní tam chce Facebook instalovat podmořský telekomunikační kabel vedoucí do Japonska. Pro obyvatele Tierry del Mar je nedotčená pláž, lemovaná borovicemi a obývaná divokými zvířaty, důvodem, proč své město tolik milují a nyní proti záměru protestují. Klidné středisko disponuje pouze dvěma podniky – obchodem a starožitnictvím.

Podle zástupců Facebooku je Tierra del Mar jedno z mála míst západního pobřeží USA vhodných pro vysokorychlostní spojení s Asií. Kabel má propojit datové centrum Facebooku v oregonském Prinevillu, přes Tierru del Mar, s Japonskem a Filipínami. Společnosti tak chce pomoci pokrýt zvyšující se poptávku po internetových službách, informuje agentura AP.



Obyvatelé se ale obávají, že vrtání při instalaci podmořského vedení může poškodit základy domů a odpadní systémy. Poukazují i na skutečnost, že Tierra del Mar je obytná zóna sousedící s nedotčenou pláží. Pokud by k instalaci kabelu došlo, přilákalo by to podle rezidentů další investory.



„Je to obrovský precedent. Když jednou otevřete břehy těmto společnostem, rozlezou se do všech stran,“ říká obyvatelka Patricia Rogersová.

Krajská rada v oregonském Tillamooku hlasovala v poměru dvě ku jedné pro vybudování projektu. „Věřím, že když bude hotov, obyvatelé ani nepoznají, že se něco změnilo,“ říká oregonský úředník David Yamamoto. Podle něj je projekt podobný závádění jiných služeb, jako byla například elektřina.

Už v minulosti občané přitom odporovali plánu investorů, kteří chtěli z bývalé místní farmy udělat golfový resort. Nakonec tam díky nim vznikla přírodní rezervace.

,Uvidíte pouze poklop´

Dceřinná společnost Facebooku odkoupila část pláže pro umístění kabelu v roce 2018 od bývalého hráče NFL Joeyho Harringtona. Firma mu za pozemek o velikosti deseti tenisových hřišt údajně zaplatila 495 tisíc dolarů (přes 11 milionů korun).

Podle zástupců Facebooku budou práce spojené s instalací kabelu trvat asi měsíc. Území si prý pečlivě vybrali a téměř ho nenaruší. Vidět by měl být pouze poklop. Kabel se vyhne místům, kde jsou rybářské sítě a zároveň nesmí poškodit chráněné podmořské kaňony, které jsou domovem mnohých živočichů.

„Čím více lidí využívá internet, existující síť už nestačí. Tento nový projekt pomůže lidem, aby jejich připojení bylo efektivnější,” pronesla ve vyjádření pro americkou tiskovou agenturu společnost Facebook. Další detaily projektu odmítla uvést.



Podle Mezinárodní telekomunikační unie se od roku 2008 počet uživatelů internetu zvedl o 3 miliardy. V současné době ho využívá asi 4,1 miliardy lidí. Pro přenos dat a volání mezi kontinenty se z 99% využívají právě podmořské kabely. Výstupních bodů pro vedení je na světě již okolo 800.