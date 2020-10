Farmaceutická společnost Teva loni zvýšila zisk o miliardu na více než dvě a půl miliardy korun

Opavská farmaceutická společnost Teva Czech Industries loni vytvořila čistý zisk 2,57 miliardy korun, což bylo o miliardu více než v roce 2018. Tržby z prodeje výrobků a služeb ji stouply o 1,14 miliardy na 9,35 miliardy korun. Teva to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin.

Jednatelé Richard Szrajber a Jaroslav Chylík ve výroční zprávě uvedli, že jednou z významných investic bylo v roce 2019 pokračování stavby nové centrální kryogenní jednotky k odstraňování emisí z více zdrojů. Zvýší spolehlivost snižování emisí nízkoteplotním vymrazováním.



„V roce 2019 bylo také ukončeno používání těžkého topného oleje jako zdroje tepelné energie. Veškeré energetické potřeby společnosti, tedy kromě nákupu elektrické energie, jsou v současnosti pokryty spalováním zemního plynu,“ uvedli jednatelé.

Společnost se věnuje i vývoji a výzkumu. Uvedla, že stejně jako v předchozích letech byl i v roce 2019 předmětem výzkumné práce vývoj syntéz vysoce účinných farmaceutických látek se zaměřením na kvalitu, výrobní náklady vyvíjených substancí a využití nejnovějších technologií. „V posledních letech se v rámci výzkumu a vývoje zaměřujeme také na zavádění nejnovějších technologických postupů do výroby,“ uvedli jednatelé.

Teva spolupracuje s Masarykovou střední zemědělskou školou v Opavě, kde podporuje obor chemik-operátor. Jeho studenti tráví ve firmě téměř veškerou praktickou výuku. Více než sto absolventů už ve firmě našlo uplatnění. Teva ale spolupracuje i s dalšími středními školami a univerzitami.

Opavská Teva (dřívější Galena) je nejvýznamnějším farmaceutickým výrobcem ve střední Evropě, produkuje generické léky nebo účinné farmaceutické látky. Od roku 2006 je součástí nadnárodní skupiny Teva se sídlem v Izraeli. Závod má dvě divize: TAPI, která produkuje účinné farmaceutické látky a rostlinné extrakty, a Pharma, jež vyrábí generické léčivé přípravky. To jsou neoriginální léky, které mohou farmaceutické firmy vyrábět, poté co jejich původním výrobcům vyprší patentová ochrana. Na export jde 90 procent produkce, hlavně do USA a Ruska. Podnik má okolo 1500 zaměstnanců.