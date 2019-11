Finanční správě bude s krizovým managementem radit provozovatel webu ParlamentniListy.cz

Praha Společnost Our Media, která provozuje ParlamentniListy.cz, uzavřela smlouvu na podporu vybraných tiskových služeb a PR s Finanční správou České republiky. Parlamentní listy byly na serveru Konspiratori.sk řazeny mezi dezinformační weby.

Finanční správa za služby poskytované společností Our Media zaplatí necelých půl milionu korun. V úterý o tom informoval portál podnikatel.cz s odkazem na webovou stánku Hlidacsmluv.cz, který eviduje data z registru smluv. Přesná hodnota smlouvy je 480 tisíc korun.

Vlastní i dezinformační weby

Our Media je kromě serveru ParlametniListy.cz vlastníkem slovenského deníku Pravda a serveru Pravda.sk. Firma má i poloviční podíl ve společnosti Easy Communications, které je mimo jiné provozovatelem webu Prvnizpravy.cz. Firma Our media ale tvrdí, že na tomto, podle stránky konspiratori.cz dezinformačním webu, nemá žádný vliv na obsah.

Our Media by měly finanční správě radit především u problematiky krizového managementu a komunikace při specifických, výjimečných a ojedinělých a situacích. Zároveň by v rámci plnění smlouvy měla být podporou při tvorbě specifických tiskových podkladů, analýzou mediálního obrazu a dotváření mediálních výstupů.



Generální finanční ředitelství (GFŘ) tvrdí, že firma byla vybrána ve veřejné zakázce a doposud se na žádném mediálním výstupu nepodílela. „Oslovili jsme tři subjekty, které prezentovaly, že jsou schopny dodat požadované služby, a vybrali jsme ten, který splnil požadované podmínky, nabídl poptávaný rozsah služeb a nejnižší cenu.” uvedla pro Podnikatel.cz Klára Křehlová z tiskového oddělení GFŘ.

Podnikatel.cz napsal, že ohledně zařazení webu ParlamentniListy.cz do seznamu na serveru Konspiratori.sk aktuálně probíhá soudní spor a bylo vydáno předběžné opatření přikazující iniciativě Konspiratori.sk ParlamentniListy.cz ze seznamu dezinformačních webů stáhnout. Zatímco Prvnizpravy.cz stále v přehledu dezinformačních webů figurují, web ParlamentniListy.cz tam nenachází.



Není to poprvé, co se společnost Our media spolupracuje se službou zavedenou státem. Firma, kterou vlastnil senátor Ivo Valenta a v únoru 2019 ji spolu se svým majetkem převedl do sveřeneckého fondu, v loňském roce uzavřela smlouvu s ministerstvem průmyslu a obchodu na online propagaci.