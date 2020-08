Firma Otma v Uherském Hradišti končí. Tradiční výrobu kečupu přesune jinam

Zlín Začátkem příštího roku skončí po více než 80 letech tradiční výroba kečupů ve firmě Otma v Uherském Hradišti, výroba se přesune jinam. Společnost Orkla Foods Česko a Slovensko, která je majitelem Otmy, se rozhodla závod uzavřít. Plánuje totiž nové investice do svých závodů v Bzenci a Babicích, které mají navýšit jejich výrobní kapacitu. Přesune tam také většinu pracovníků z hradišťské výrobny kečupů, hotových omáček a protlaků značky Otma a Hamé, informuje o tom zlínské vydání Mladé fronty Dnes (MfD).

Podle firmy jde o dlouhodobou strategii, není to reakce na koronavirovou epidemii. „Výroba v jiném závodě Orkly nebude mít v žádném případě vliv na značku, recepturu, chuť ani kvalitu produktů. Pro spotřebitele se vůbec nic nezmění,“ řekl deníku ředitel dodavatelského řetězce společnosti Orkla Foods Central Europe Petr Novák. Výrazná změna to ale bude podle deníku pro zaměstnance firmy i obyvatele uherskohradišťské části Mařatic. Značka Otma k tomuto místu patří už 82 let.



V Mařaticích v současné době pracuje 112 zaměstnanců a naprostá většina dostane možnost působit v dalších okolních závodech. Se zaměstnanci Orkly pracující v Bzenci a Babicích se počítá i nadále. Závod v Bzenci se bude specializovat na zeleninové portfolio a okurky, Babice se zaměří na výrobu hotových jídel a paštik a v rakouském závodu Felix v Mattersburgu se budou vyrábět kečupy, omáčky a část protlaků, doplnil Novák.

Otma je jednou z nejznámějších značek firmy Hamé, kterou nadnárodní společnost Orkla koupila v roce 2016, Vitanu o tři roky roky dříve.