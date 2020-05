Firmy pomáhají. ALPINE PRO myslí na zdravotníky, darovalo jim roušky i funkční oblečení

V době nouzového stavu utichly všechny sportovní akce a zavřely se i obchody se sportovními potřebami. Český výrobce sportovního a outdoorového oblečení společnost ALPINE PRO však neutichla, rázem obrátila svou pozornost od sportovců na ty, kteří denně vstupují do boje proti koronavirové nákaze. V průběhu března a dubna rozdali její zástupci zdravotnický materiál mezi nemocnice i domovy pro seniory.

„Na významných sportovních akcích jsme zvyklí fandit našim sportovcům, aby předvedli ty nejlepší výkony. Nyní jsou nejviditelnějšími sportovními hrdiny zdravotníci, kteří pro nás dlouhodobě zajišťují skvělý servis a péči. V aktuální době svádějí intenzivní boj s virem covid-19, který významně ovlivnil život v České republice i chod zdravotnictví,” uvedl Václav Hrbek, zakladatel a generální ředitel společnosti ALPINE PRO. „Jakmile jsme zjistili, že je v Česku nedostatek zdravotnického materiálu, snažili jsme se ho pro potřeby nemocnic a domovy seniorů co nejdříve zajistit,” dodal Hrbek.



První tisícovky roušek zavezl Václav Hrbek spolu se sportovním ředitelem Českého olympijského výboru Martinem Doktorem a kajakářem Jiřím Prskavcem už ve středu 18. března do Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. Nakonec do Podolí putovalo celkem 4200 roušek. Tamnímu zdravotnickému personálu firma darovala také trika a multifunkční šátky z olympijské kolekce. Další čtyři tisíce roušek putovaly rovným dílem do pražské Thomayerovy nemocnice a do Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Stovky roušek zamířily i do jednotlivých domovů pro seniory po celé České republice. Mezi ně patřil například Senior park v Luštěnicích, Sokolči u Poděbrad, Hrádku nad Nisou, Kunicích nebo Medlově u Brna. „Senioři patří k nejohroženějším skupinám osob, proto jsme se spojili s jednotlivými domovy a nabídli jim alespoň tuto drobnou pomoc v podobě zajištění roušek. Snad se tak podařilo rozšíření viru alespoň částečně zpomalit,“ řekl Václav Hrbek.

Tipy kam roušky dodávat získala společnost ALPINE PRO od svých zaměstnanců, dodavatelů i fanoušků na sociálních sítích. „Snažili jsme se na jednotlivé podněty reagovat a roušky jsme postupně zavezli na místa, která nám byla doporučena,” dodal Hrbek. Na základě doporučení tak čtyři tisíce roušek obdrželo také sdružení Nedoklubko, které roušky předalo perinatologickým centrům v České republice, které pečují o předčasně narozené děti.