Firmy pomáhají. Developer Getberg podporuje obyvatele lokalit, kde staví. V Unhošti obdaroval domov důchodců

Nově nakažených novým typem koronaviru v Česku již naštěstí výrazně nepřibývá, přesto je potřeba se nadále chránit, být obezřetní a myslet na seniory, kteří jsou nákazou nejvíce ohroženi. Toho si je vědoma i developerská společnost Getberg, která se rozhodla podpořit seniory v Domově Unhošť. Roušky, doplňky stravy a potraviny tam včera pečovatelům předali zástupci firmy.

„Samotné předání bylo vřelé a krásné. Je pro nás důležité přispět něčím do obcí, kde působíme. V Unhošti budujeme G Residenci, kterou tvoří čtyři bytové domy. Rozhodli jsme se proto v této obci pomoci těm, kteří jsou v době koronaviru nejvíce ohroženi, a podpořit seniory a pečovatele z Domova Unhošť,” uvedl Egor Khlebnikov, generální ředitel společnosti Getberg.



Po předchozí domluvě s vedením domova na tom, co by jeho personál i obyvatelé využili, zavezli představitelé firmy do domova 2 300 roušek, vitamíny, čokolády a další potraviny.

„Věříme, že rozvoj Prahy směřuje na venkov. Proto budujeme nemovitosti v okolních vesnicích a snažíme se v těchto obcích také pomáhat, přispívat něčím do jejich chodu. Kupříkladu při výstavbě jednoho z posledních projektů jsme městu přenechali kus našeho pozemku k vybudování mateřské školy. Naší vizí je komunikovat s obcí, vyjít jí vstříc a fungovat s tamní komunitou, do které například v Unhošti díky našemu projektu přibude 5 procent nových obyvatel,” řekl Egor Khlebnikov.

Druhou a neméně důležitou stranou mince je podle Khlebnikova pro společnost Getberg klient. „Tomu, kdo od nás nemovitost koupí, se snažíme představit a vytvořit v dané lokalitě domov. Proto vždy dbáme na to, co lidem obec může nabídnout. Chceme aby klient produktu věřil,” popsal filozofii firmy její jednatel Egor Khlebnikov.

Společnost vedle podpory obcí, v nichž staví, pravidelně podporuje také mladé sportovce. Svou pozornost zaměřuje na boxery a zápasníky MMA, kterým pomáhá se zúčastnit mezinárodních turnajů.

Getberg je poměrně mladá developerská společnost, která má však rozsáhlé portfolio projektů. Na trhu působí od roku 2012, kdy se profilovala jako realitní společnost prodávající nemovitosti developerským firmám. Od roku 2016 však již samostatně vytváří vlastní projekty, kterými se snaží lidem dopřát jejich vysněné bydlení. Mottem firmy je vytvářet nejen místo k životu, ale i opravdový domov. V portfoliu má Getberg několik projektů, ve kterých se prolíná modernita, udržitelnost a skvělá lokace. Konkrétně jsou to například projekty Black Roofs a Panorama Hills ve Výsokém Újezdu, G Residence v Unhošti či projekty v Kolovratech nebo Čimicích.